Chồng sắp cưới chưa có nhà lại nặng gánh gia đình

Tôi 28 tuổi, xinh đẹp và giỏi giang. Sở dĩ tôi nói như vậy vì ở độ tuổi này đã tự mua được ôtô và xây nhà cho bố mẹ. Sau khi ra trường, tôi may mắn được nhận vào làm ở công ty nước ngoài với mức lương đáng mơ ước. Tôi có mối tình 6 năm với bạn trai hiện tại, anh bằng tuổi, làm trong cơ quan nhà nước cách xa nhà tôi.

Chúng tôi dự định kết hôn trong vài tháng nữa nhưng bố mẹ chưa đồng ý vì anh chưa có nhà riêng, công việc lại thường xuyên vắng nhà nên không thể chăm sóc cho tôi nhiều được.

Chưa kể sau khi kết hôn, tôi sẽ phải xin nghỉ việc, theo anh vào thành phố cách nhà mấy trăm km để lập nghiệp, như thế vợ chồng mới có thể ở gần nhau. Chưa bao giờ tôi thấy mình toan tính giữa tình yêu và vật chất như hiện tại. Bố mẹ chỉ muốn tốt cho tôi, việc anh chưa có nhà là cả một vấn đề rồi, chưa kể sau khi kết hôn tôi sẽ phải giúp anh trả một khoản nợ không nhỏ cho gia đình anh nữa. Tôi thực sự bế tắc, xin mọi người cho lời khuyên chân thành.

Hồng Hoa