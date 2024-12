Bản hybrid chiếm 34% doanh số Innova Cross

Từ vị thế của một phép thử, phiên bản hybrid của các dòng xe Toyota dần chiếm cảm tình của khách Việt, điển hình là mẫu MPV gia đình Innova Cross.

Ở phân khúc MPV tầm giá một tỷ đồng, Toyota Innova Cross là mẫu xe duy nhất có tuỳ chọn phiên bản xăng lai điện hybrid. Báo cáo doanh số bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy, doanh số tháng 11 của Innova Cross là 744 xe, trong đó bản hybrid chiếm 34% với 254 chiếc được giao đến tay khách Việt.

Innova Cross hybrid tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Tính đến hết tháng 11, tổng cộng có 4.831 xe Innova Cross được bán ra, doanh số trung bình 440 xe một tháng. "Trên thị trường có nhiều dòng hybrid khác cũng được phân phối, nhưng mức đóng góp Innova Cross hybrid trong cơ cấu doanh số chung của một mẫu xe là lớn nhất", đại diện Toyota Việt Nam nói.

Xe hybrid là khái niệm mới mẻ với phần đông khách Việt trước 2020, khi chưa hãng xe phổ thông nào phân phối. Toyota khởi động cho xu hướng này bằng chiếc Corolla Cross hybrid nhập Thái Lan. Từ chỗ còn nhiều e dè, giờ đây, sự đón nhận của thị trường trở nên rộng rãi hơn, đó là lúc những mẫu hybrid khác của Toyota lần lượt xuất hiện. Mới nhất là Innova Cross, mẫu xe hiện bán chạy nhất phân khúc MPV cỡ trung tại Việt Nam.

Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn lắp máy xăng 2 lít, Toyota Innova Cross có bản dùng máy hybrid kết hợp động cơ xăng 2 lít công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 188 Nm và motor điện công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm. Đi cùng là hộp số CVT và dẫn động cầu trước.

Innova Cross hybrid trên đường phố. Ảnh: TMV

"Bản hybrid cao hơn bản máy xăng khoảng 180 triệu đồng, nhưng những giá trị mà bản này mang lại là tương xứng", quản lý bán hàng một showroom Toyota ở TP HCM nhận định. "Bản hybrid đầy đủ công nghệ an toàn, tiện nghi hơn và đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu". Theo vị này, từ khi chiến lược sản phẩm thay đổi, Innova Cross đã nâng tầm tiện nghi và trải nghiệm công nghệ, hướng đến nhóm khách hàng gia đình hoặc dịch vụ vận chuyển cao cấp.

Cung cấp năng lượng cho motor điện là khối pin không cần sạc ngoài. Động cơ xăng trên xe vừa hoạt động vừa nạp năng lượng cho pin. Khi người lái đạp phanh hoặc xe chạy theo quán tính, năng lượng lãng phí trong quá trình giảm tốc được chuyển vào pin lưu trữ. Động cơ điện trên Innova Cross có khả năng vận hành độc lập, giảm thời gian làm việc của động cơ xăng, từ đó giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu.

"Ấn tượng của tôi là mức tiêu hao khoảng 5 lít/100 km trên đường hỗn hợp của bản hybrid, đây là một trong những lý do khiến tôi quyết định mua xe", anh Hoàng Dũng (Hà Nội), người dùng Innova Cross hybrid gần hai năm, đánh giá. Innova Cross hybrid tiết kiệm nhiên liệu hơn gấp rưỡi so với mẫu SUV cỡ C anh từng sở hữu trước đó.

Nội thất Innova Cross hybrid. Ảnh: TMV

Ở bản này, xe có cấu hình 7 chỗ kiểu 2-2-3, hàng ghế thứ hai kiểu thương gia. Nội thất bọc da, thiết kế nền nã, có đèn viền nội thất và cửa sổ trời toàn cảnh. Ở hệ thống giải trí, xe có dàn âm thanh 6 loa, màn hình cảm ứng 10,1 inch cùng các kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Điểm nổi bật khác trên Innova Cross là gói công nghệ Toyota Safety Sense với 5 tính năng hỗ trợ người lái. Trong đó, cảnh báo tiền va chạm (PCS) và tự động điều chỉnh đèn chiếu xa, chiếu gần (AHB) hữu dụng khi đi trong nội đô. Với những người hay đi cao tốc, trang bị điều khiển hành trình chủ động (DRCC) giúp chuyến đi thoải mái hơn, kết hợp các tính năng cảnh báo lệch làn đường (LDA) và hỗ trợ giữ làn đường (LTA).

Innova từng là cái tên thành công bậc nhất của thương hiệu Toyota tại Việt Nam nhờ thiết kế thực dụng, lắp ráp trong nước. Innova Cross cũng đang tiếp bước con đường này dù triết lý sản phẩm có nhiều thay đổi. Nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA với kết cấu unibody giúp vận hành êm ái, nhẹ nhàng hơn so với kiểu body on frame trước đây. Mẫu xe có hậu tố Cross dẫn động cầu trước thay vì cầu sau như Innova cũ, hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu vì thế cũng tốt hơn.

Tại Việt Nam, Toyota Innova Cross được phân phối với hai phiên bản 2.0V và 2.0 HEV, giá bán lần lượt 810 triệu đồng và 990 triệu đồng. Trong tháng 12, người dùng mua xe sẽ nhận ưu đãi từ Công ty Tài chính Toyota (TFSVN) với lãi suất ưu đãi từ 5,99% một năm.

Tuấn Vũ