Bàn giao lớp học mới cho trẻ em vùng biên Thanh Hóa

Ngày 17/9, hai lớp học mầm non được Quỹ Hy Vọng và Home Credit Việt Nam bàn giao tại xã Trung Lý sau ba tháng sửa chữa.

Các lớp học này dành cho 50 học sinh điểm trường Cá Giáng, trường Mầm non Trung Lý. Trước khi cải tạo, một phòng học xuống cấp nghiêm trọng, không thể sử dụng, phòng còn lại bị dột mái, tường bong tróc, trần thấm nước, cửa vỡ kính, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Năm học trước, nhà trường phải tổ chức một lớp học nhờ ở nhà văn hóa thôn.

Cô Lò Thị Nguyệt, hiệu trưởng trường Mầm non Trung Lý cho biết năm ngoái điểm trường mới có điện lưới. "Nay nhìn lớp học khang trang, chúng tôi rất xúc động, không tin đây là nơi từng xuống cấp", cô Nguyệt nói.

Dự án sửa chữa điểm trường Cá Giáng có kinh phí 200 triệu đồng do Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam tài trợ thông qua Quỹ Hy vọng. Tại lễ bàn giao, công ty còn trao tặng trường Mầm non Trung Lý hơn 500 phần quà cho học sinh, một tủ lạnh, 12 quạt treo tường cùng nhiều đồ chơi, gấu bông do cán bộ nhân viên quyên góp.

Bà Phan Thị Phương Chi, trưởng phòng Quản lý sản phẩm & Dịch vụ giá trị gia tăng, Home Credit Việt Nam chia sẻ mong muốn mang đến cho thầy cô và học sinh một môi trường học tập an toàn, khang trang, nơi ước mơ được vun đắp mỗi ngày. Bà hy vọng ngôi trường sẽ trở thành mái nhà thứ hai, giúp các em phát triển toàn diện và trở thành công dân có ích trong tương lai.

Các em học sinh nhận quà của nhà tài trợ. Ảnh: Home Credit Việt Nam

Nhân dịp này, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm toàn cầu GIC cũng trao gần 500 suất bảo hiểm học sinh cho Trường Mầm non Trung Lý, góp phần bảo vệ sức khỏe và đồng hành cùng các em trong quá trình học tập.

Xã Trung Lý thuộc huyện Mường Lát cũ, nằm ở vùng cao biên giới phía tây bắc Thanh Hóa, giáp Lào. Địa hình đồi núi hiểm trở, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thu nhập bấp bênh. Bản Cá Giáng là một trong những bản xa nhất của xã Trung Lý, cách trung tâm 45 km. Học sinh chủ yếu là người dân tộc Mông, thuộc hộ nghèo.

Bảo hiểm GIC trao tài trợ các suất bảo hiểm cho học sinh trường Mầm non Trung Lý.

Hoạt động hỗ trợ cải tạo trường học tại xã Trung Lý nằm trong dự án "Trường em thay áo" mới do Quỹ Hy Vọng thực hiện. 8 năm qua, với sự đồng hành của các cá nhân, tổ chức, Quỹ đã xây mới, sửa chữa hơn 420 điểm trường trên cả nước, với các hạng mục lớp học, công trình vệ sinh, bếp, nhà tắm, nhà bán trú góp phần cải thiện điều kiện dạy và học cho hàng trăm nghìn học sinh và giáo viên vùng khó khăn.

Quỳnh Anh