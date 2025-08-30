Bàn giao công trình vệ sinh và thư viện điện tử trước năm học mới

Tây NinhQuỹ Hy vọng cùng Đại học FPT, Vuihoc bàn giao công trình sau sửa chữa và trao hai thư viện điện tử mới cho ba trường thuộc huyện Cần Giuộc cũ, ngày 29/8.

Tại trường Tiểu học thị trấn Cần Giuộc, công trình vệ sinh mới phục vụ hơn 800 học sinh được khắc phục hoàn toàn tình trạng xuống cấp trước đây: Tường bong tróc, gạch nứt vỡ, thiết bị cũ hỏng, không đảm bảo vệ sinh khiến học sinh ngại sử dụng.

Nhìn công trình vệ sinh của trường khoác lên "chiếc áo mới" sau gần 15 xây dựng, hiệu trưởng Nguyễn Thành Nhựt cho biết đa phần học sinh là con em công nhân các khu công nghiệp nên khó huy động phụ huynh đóng góp để cải tạo. "Công trình mới đưa vào sử dụng ngay trước thềm năm học bắt đầu nên giáo viên, học sinh đều phấn khởi", thầy Nhựt nói.

Công trình được thi công sửa chữa từ cuối năm học 2024-2025 với nguồn tài trợ của Quỹ Người FPT vì cộng đồng - do cán bộ nhân viên trong tập đoàn đóng góp, trong đó có sự chung tay của Đại học FPT.

Dự lễ bàn giao, ông Huỳnh Văn Bảy, Phó giám đốc Phân hiệu Đại học FPT tại Cần Thơ, nói: "Khi các em học sinh được học tập trong môi trường sạch đẹp, hiện đại, các em sẽ có động lực để vươn lên, nuôi dưỡng ước mơ và phát triển toàn diện. Công trình hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ về cơ sở vật chất mà còn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của Đại học FPT với thế hệ tương lai của đất nước".

Nhân dịp này, Đại học FPT còn đại diện trao tặng hai tivi cùng nhiều phần quà nhằm hỗ trợ thầy trò Trường Tiểu học thị trấn Cần Giuộc trong dạy và học.

Đại diện Trường Đại học FPT giao lưu với các em học sinh trường TH thị trấn Cần Giuộc.

Sáng cùng ngày, đại diện Quỹ Hy Vọng, Tập đoàn FPT và VH Edtech trao hai thư viện điện tử trị giá 150 triệu đồng cho Trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Đông (Tây Ninh). Mỗi thư viện gồm 15 máy tính bảng, tai nghe và cài đặt sẵn ứng dụng học tập Vuihoc, giúp học sinh tiểu học rèn luyện Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh; học sinh THCS học Toán, Ngữ văn và Khoa học tự nhiên.

Ông Ngô Ngọc Quân, đại diện VH Edtech chia sẻ: "Với sứ mệnh rút ngắn mọi khoảng cách trong giáo dục, chúng tôi mong muốn mang đến cơ hội học tập bình đẳng cho mọi học sinh trên cả nước. Thông qua công nghệ tiên tiến, các em có thể tiếp cận nguồn tri thức từ những giáo viên hàng đầu, đồng thời trải nghiệm một môi trường học tập đầy hứng thú và hiệu quả".

Đại diện công ty VH Edtech hướng dẫn các em học sinh sử dụng ứng dụng Vui học.

Hoạt động hỗ trợ cải tạo cơ sở vật chất trường học và trao tặng thư viện điện tử nằm trong chương trình Ánh sáng học đường do Quỹ Hy Vọng triển khai từ năm 2018. Đến nay, chương trình đã xây mới, cải tạo hơn 420 điểm trường với các hạng mục gồm lớp học, công trình vệ sinh, nhà bếp, nhà tắm, nhà bán trú ... giúp cải thiện điều kiện học tập cho hàng chục nghìn học sinh, giáo viên trên cả nước.

Quỳnh Anh