Bàn giao 8 thư viện điện tử cho học sinh Huế, Đà Nẵng

8 thư viện điện tử được Quỹ Hy vọng, FPT và Vuihoc bàn giao trong ngày 17/10, hỗ trợ gần 6.000 học sinh tiếp cận tri thức trên nền tảng trực tuyến.

Chương trình bàn giao và hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử được tổ chức tại trường Tiểu học Trần Hưng Đạo - cơ sở 2, xã Gò Nổi, TP Đà Nẵng và trường THCS Thủy Châu, phường Hương Thủy, TP Huế. Trong đó, Đà Nẵng thụ hưởng 3 thư viện, Huế là 5. Tổng trị giá tài trợ 600 triệu đồng.

Đại diện Vuihoc, FPT và Quỹ Hy vọng trao bảng tượng trưng thư viện điện tử cho 3 trường tại xã Gò Nổi, Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Huy

Bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Hưng Đạo cho biết cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của trường còn nhiều thiếu thốn. Với nguồn tài trợ từ các đơn vị, trường được tiếp thêm động lực rất lớn để giáo viên và học sinh ứng dụng công nghệ số trong học tập.

Chương trình tại Huế và Đà Nẵng là đợt trao tặng, bàn giao thứ 3 trong năm học 2025-2026, nâng tổng số thư viện điện tử đã bàn giao đến các trường lên 97.

Mỗi thư viện điện tử gồm 15 máy tính bảng và tai nghe. Các thiết bị được cài sẵn ứng dụng Vuihoc dành cho học sinh cấp 1, 2, 3 với hơn 10.000 video bài giảng, 300.000 câu hỏi luyện tập các môn theo chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Mậu Nhật Khánh - Trưởng đại diện Tập đoàn FPT tại Huế bàn giao thư viện điện tử cho Trường THCS Thủy Châu, Huế. Ảnh: Văn Bình

Thư viện điện tử là dự án do Quỹ Hy vọng triển khai từ năm 2023, Tập đoàn FPT đồng hành tài trợ máy tính bảng, tai nghe và Vuihoc cung cấp nền tảng học trực tuyến. Sắp tới, Quỹ tiếp tục phối hợp các đơn vị bàn giao thư viện điện tử cho các trường ở Điện Biên, Tuyên Quang, Nghệ An...

Cũng trong ngày 17/10, Quỹ Hy vọng cùng Tập đoàn FPT bàn giao 3 công trình vệ sinh và một công trình trường học "thay áo mới" tại xã Gò Nổi, sau hơn 2 tháng thi công sửa chữa. Tổng giá trị tài trợ 180 triệu đồng. Đây là dự án triển khai từ 2022, nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng giáo dục, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho các em học sinh. Đến nay, hàng trăm điểm trường xuống cấp tại các tỉnh trên cả nước được sơn sửa khang trang.

Bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn FPT tặng quà cho học sinh tại Gò Nổi. Ảnh: Ngọc Huy

Nhân dịp bàn giao thư viện và các công trình, Quỹ Người FPT vì cộng đồng tặng 1.200 phần quà học sinh, cùng nhiều thiết bị như tivi, máy in, bộ dụng cụ thể dục thể thao cho 2 trường tổ chức chương trình ở Huế và Đà Nẵng.

Độc giả có thể đồng hành cùng Quỹ Hy vọng cải thiện điều kiện giáo dục cho học sinh ở vùng khó khăn tại đây:

Tên chương trình: Ten cua ban - Anh sang hoc duong

Ten cua ban - Anh sang hoc duong ID chương trình: 195961

Quỳnh Anh