Bàn giao 6 ha đất nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa đã làm sạch

Đồng NaiSau 6 năm triển khai dự án, nhiều diện tích đất nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa được xử lý sạch, dự kiến toàn bộ công trình hoàn thành vào năm 2030.

Sáng 15/9, Đại sứ quán Mỹ trao chứng nhận 6 ha đất đã xử lý sạch dioxin cho Quân chủng Phòng không - Không quân.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến giới thiệu dự án cho Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper trong sự kiện sáng 15/9. Ảnh: Phước Tuấn

Theo Bộ Quốc phòng, từ tháng 12/2019 đến nay, dự án hợp tác Việt Nam - Mỹ đã xử lý gần một nửa diện tích đất ô nhiễm trong và ngoài sân bay, đạt ngưỡng an toàn, bàn giao cho quân đội và tỉnh Đồng Nai phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng.

Để triển khai giai đoạn tiếp theo, dự án khởi công hệ thống công nghệ xử lý dioxin bằng nhiệt – khâu then chốt quyết định thành công, hướng tới mục tiêu hoàn tất xử lý toàn bộ chất độc ở sân bay trước năm 2030.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá việc bàn giao 6 ha đất sạch là cột mốc quan trọng, khẳng định hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong khắc phục hậu quả chiến tranh.

Sân bay Biên Hòa từng là căn cứ quân sự chủ chốt của Mỹ, nơi lưu trữ chất diệt cỏ phục vụ chiến dịch phun rải. Từ cuối năm 1969 đến tháng 3/1970, tại đây đã xảy ra 4 vụ tràn, rò rỉ chất độc hóa học ra môi trường với khoảng 2.500 lít chất trắng và 25.000 lít chất da cam.

Dự án xử lý dioxin tại Biên Hòa dự kiến kéo dài 10 năm, chia hai giai đoạn, xử lý tổng cộng khoảng 500.000 m3 đất với kinh phí 430 triệu USD. Trong đó, 150.000 m3 đất sẽ được làm sạch trong giai đoạn 1, đến năm 2025.

Đại diện Chính quyền Mỹ bàn giao 6 ha sân bay Biên Hòa được làm sạch dioxin trong giai đoạn 1. Ảnh: Phước Tuấn

Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper ký thỏa thuận bổ sung 32 triệu USD viện trợ không hoàn lại, nhằm mở rộng dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật tại các tỉnh từng bị phun rải nặng chất độc da cam. Chương trình đã triển khai từ năm 2021 ở Quảng Trị, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, sắp tới sẽ mở rộng sang Cà Mau.

Sau 3 năm, dự án đã hỗ trợ hơn 32.000 người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, đạt hơn 60% mục tiêu đề ra, trong đó có các hoạt động chăm sóc sức khỏe, y tế, việc làm.

Phước Tuấn