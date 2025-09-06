Bạn gái tôi không muốn quan hệ và sinh con

Em đã nói lời chia tay đúng một tháng trước quyết định tổ chức đám cưới mà không có nhà gái.

Tôi và em quen qua web hẹn hò, khi ấy em đang trải qua mối tình thất bại, còn tôi để ý em từ rất lâu. Sau khi làm quen được vài tháng, tôi bắt đầu tỏ tình và được em đồng ý. Tôi hỏi em đã quên hoàn toàn người cũ chưa. Em nói đã quên hoàn toàn. Vậy là tôi và em bắt đầu mối quan hệ mới. Yêu nhau hơn ba tháng, em dẫn tôi về nhà chơi. Tôi gặp bố em nhưng dường như ông không để tâm đến tôi. Thậm chí tôi đến chơi, ông không mời tôi lấy một chén nước. Nhưng tôi vẫn lễ phép rót nước và mời lại ông. Ông trở nên vui vẻ hơn và có ý cho hai đứa qua lại với nhau.

Kể từ đó, tôi đến chơi nhà em cũng thường xuyên hơn, nhưng không hiểu sao sau một tháng em nói bố em rất ghét tôi. Tôi không hiểu thật sự là thế nào và hỏi tại sao. Em nói hôm tôi đến dọn nhà đã vô tình để lại hình xăm trên cánh tay. Kể từ đó bố em ra sức ngăn cản, không cho chúng tôi gặp nhau nhưng em và tôi vẫn lén lút qua lại. Chúng tôi tâm sự rất nhiều điều trong cuộc sống và tôi biết em không thích quan hệ, không thích sinh con.

Đến một ngày, vì sức ép của bố, em nói lời chia tay tôi. Tôi đồng ý vì em lấy việc không muốn quan hệ và không muốn sinh con làm lý do ra đi. Chúng tôi khóc rất nhiều hôm chia tay. Thời gian sau, em chủ động liên lạc lại và chúng tôi tiếp tục tình cảm ấy lén lút. Tôi nói giờ quay lại, tôi muốn biết em có muốn quan hệ và sinh con nếu cả hai tiến xa hơn không. Em đồng ý điều ấy. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm nhưng rồi một chút xích mích nhỏ, em lại đòi chia tay. Tôi đồng ý lần nữa vì em nói không vượt qua được rào cản của chính mình là không muốn quan hệ và sinh con. Tôi và em cách xa hai tháng. Bỗng một ngày em lại muốn quay về và nói đã suy nghĩ kỹ rồi, sẽ chấp nhận việc ấy. Tôi rất vui, nói dẫn em về ra mắt gia đình và định ngày tiến tới việc ấy (em đã nói ra khó khăn khi bố em không đồng ý, tôi động viên em thuyết phục bố, nếu không thuyết phục được, cả hai tự quyết lấy hạnh phúc cho riêng mình).

Thời gian sau, tôi bị mất việc và chuyển về quê kiếm việc mới tiện chăm sóc mẹ, còn bạn gái ở thành phố với bố em. Sau đó em chuyển sang thành phố khác để kiếm việc làm. Chúng tôi vẫn gọi điện qua lại quan tâm nhau mỗi ngày. Tôi hỏi địa chỉ để lên gặp nhưng em không cho. Tôi giục em về cưới, em nói chờ thời gian và hứa hẹn từ tháng Ba, tháng Năm, tháng Bảy và tháng Chín. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Một tháng gần đây, em nói mệt rất nhiều và hay cau có dù tôi chả làm gì. Đến một ngày, em bảo chia tay vì đã hết yêu, dù trước đó chỉ một ngày em khóc tâm sự với tôi và nói yêu tôi rất nhiều. Em nói đã yêu đơn phương một người mà em không có được từ lúc 25 tuổi (giờ em 34). Rồi nói tôi không phải là người em yêu dù ngay ngày trước đó em còn nói mơ thấy tôi. Tôi cố gặng hỏi, em lại nói đã có người mới, nhưng khi tôi hỏi người mới là ai, em bảo chỉ lấy ra một lý do để tôi không bảo em về.

Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em chặn toàn bộ mạng xã hội cũng như số điện thoại. Trước đó một ngày, tôi gọi facetime thấy trong ánh mắt em vẫn nhìn tôi say đắm. Phải chăng khi tôi giục em về, vì chuyện không muốn quan hệ và sinh con nên em mới nói ra những điều khiến tôi đau lòng? Hay thật ra em đã có người mới? Em chịu sức ép từ gia đình hay không vượt qua được chuyện quan hệ và sinh con? Giờ tôi không biết phải làm sao vì em đã chặn tất cả mọi cách để liên lạc. Em đã nói lời chia tay đúng một tháng trước quyết định tổ chức đám cưới mà không có nhà gái. Tôi rất đau khổ. Chúng tôi bên nhau hai năm, đã bàn tới chuyện cưới hỏi vậy mà đổ vỡ trong chốc lát. Tôi phải làm sao đây, có nên trông chờ tiếp không? Tôi có nên đợi em không? Liệu em có quay lại với tôi không?

Việt Anh