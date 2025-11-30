Bạn gái thường nói lời thậm tệ

Sau vài tháng yêu nhau, em thay đổi nhiều, hay cáu gắt với những lý do rất nhỏ, nói lời rất thậm tệ rồi đòi chia tay.

Tôi 20 tuổi, bạn gái 18 tuổi, cả hai đều đi làm. Trước đây khi chưa yêu nhau, bạn gái là người có tình cảm với tôi trước rồi sau đó tôi cũng có tình cảm với em. Thời gian đầu, em rất quan tâm tôi, nói năng cũng nhẹ nhàng, chẳng cáu gắt bao giờ. Sau vài tháng yêu nhau, em thay đổi nhiều, hay cáu gắt với những lý do rất nhỏ, thậm chí nhiều lần còn nói những lời rất thậm tệ rồi đòi chia tay.

Tôi luôn xin lỗi trước dù là lỗi của mình hay của em. Có lúc em rất tình cảm với tôi, lúc lại lạnh nhạt như người dưng rồi chửi mắng tôi thậm tệ. Hỏi ra thì em bảo lỗi là do tôi không thay đổi, khiến cho em mệt mỏi và bị gò bó. Thực sự không biết em có còn tình cảm với tôi không? Mong được các bạn chia sẻ cùng.

Hồng Quân