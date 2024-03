Bạn gái thông báo sắp lấy chồng vì 'thích cho tôi biết'

Mấy hôm nay tôi không ăn uống gì, cũng không đi làm; ba mẹ cũng có hạnh phúc, bỏ tôi lủi thủi, cô đơn, giờ em cũng bỏ tôi.

Tôi 26 tuổi, bạn gái cũ nhỏ hơn hai tuổi. Tôi ở tỉnh, học hết 12 rồi được dì giới thiệu lên Sài Gòn làm công nhân nhà máy sữa và ở nhà dì, còn em ở Bình Dương, đang học đại học ở Thủ Dầu Một. Tôi và em quen nhau tình cờ trên mạng xã hội, cứ như vậy chúng tôi đã bên nhau ba năm chín tháng thì dừng lại. Em là mối tình đầu của tôi, người con gái tôi vừa yêu vừa hận. Chúng tôi quen nhau được một năm thì nhà máy tôi làm việc chuyển về nơi khác nên cắt giảm nhân sự, tôi nghỉ việc và xin được việc làm ở Bình Dương cho gần em. Tôi và em bắt đầu ở chung. Khoảng thời gian đó với tôi hạnh phúc nhất.

Tôi không may mắn như nhiều người, ba mẹ ly hôn từ nhỏ, tôi ở với mẹ. Công việc làm ăn của mẹ không thuận lợi nên bị phá sản, mẹ phải đi xa làm ăn. Ba có gia đình khác nên từ lúc lớp bảy tôi đã tự lập cho đến hết lớp 12. Khi ở với em, tôi không còn cô đơn nữa, tôi đi làm, em đi học, chiều tôi nấu cơm đợi em về ăn chung. Cuộc sống cứ vậy trôi qua một thời gian thì mẹ em biết chúng tôi quen. May mắn thay, mẹ em thấy tôi cao ráo, đẹp trai (cao 1m85) nên đồng ý. Tôi từng nghe em kể trước đây chị gái quen một người nhưng mẹ không đồng ý, còn cầm ghế đánh họ nên hơi sợ. Khi dịch Covid bùng lên, em về nhà ở, tôi ở trọ do còn đi làm. Tình hình dịch căng thẳng, mẹ em bảo tôi về nhà em ở, gia đình sẽ cưu mang tôi hết đợt dịch. Nếu khi đó không có em và mẹ em, tôi không biết làm sao, tôi mang ơn gia đình em nhiều lắm. Chúng tôi vẫn yêu nhau, hạnh phúc bên nhau, tuy cũng xảy ra cãi vã nhưng không đáng kể.

Chúng tôi tính đến chuyện kết hôn, em bảo đến 28 tuổi mới cưới, tôi vì yêu nên cũng chiều ý em, miễn được bên em là tôi hạnh phúc rồi. Khoảng thời gian yên bình không được bao lâu thì em ghen với cô bạn thân từ nhỏ của tôi, trong khi chúng tôi không có gì và cô ấy cũng có người yêu rồi. Em cãi nhau với bạn tôi, chửi tôi, bắt tôi phải cắt đứt liên lạc với bạn. Bạn tôi thề rằng sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi nữa. Bạn bè của tôi ở quê, em cũng không thích, bắt tôi chặn liên lạc. Thương em mà cũng ngại với những người bạn ở quê vì họ từng giúp tôi lúc còn nhỏ. Tôi không thể chặn họ, chỉ đành xóa tài khoản tôi đã sử dụng 10 năm nay, bao nhiêu mối quan hệ đều mất hết. Chưa dừng lại ở đó, em bắt tôi xóa cả zalo. Vì ám ảnh bạo lực gia đình từ nhỏ nên tôi không muốn cãi nhau, đành làm theo lời em để đổi lấy bình yên.

Một ngày, tôi phát hiện em liên lạc với người yêu cũ và thêm một, hai người con trai khác trên mạng xã hội. Tôi nói em, em bảo chỉ là bạn bè bình thường, có gì đâu mà làm quá lên. Em chặn liên lạc với họ, bảo không liên lạc nữa. Vậy mà sau đó tôi lại phát hiện thêm hai, ba lần em như thế. Tôi chán nản, xin nghỉ việc rồi về quê làm, một phần vì giận em, một phần muốn ở gần ba mẹ nhiều hơn tí. Tôi gặp ba mẹ một năm vài lần vào mấy dịp có đám tiệc nên chọn ở nhà chăm sóc nhà cửa, có cơ hội gặp ba mẹ nhiều hơn, cũng để trị tâm bệnh của mình về tình cảm.

Biết hoàn cảnh của tôi, em cũng đồng ý, bảo đợi em tốt nghiệp sẽ về ở với tôi. Tôi về quê cũng kiếm được việc làm, lương không cao nhưng ăn uống và chi tiêu tiết kiệm nên có tiền để dành. Do yêu xa nên em thêm phần đa nghi, bắt đầu kiểm soát tài khoản mạng xã hội của tôi. Em về thăm tôi được một lần, còn tôi vì công việc nên không xin nghỉ để lên thăm em được. Cứ có dịp là tôi mua quà gửi lên. Tôi cũng sắp xếp lên vào dịp sinh nhật em nhưng không nói cho em biết. Em bắt đầu trách tôi, bảo tôi vô tâm, không thương em, cho rằng tôi có bồ ở quê. Em kiếm đủ thứ chuyện để trách tôi. Tôi bảo chỉ thương em, em chẳng tin, nói tôi thương hai người ở quá khứ, chỉ là thích em thôi chứ không thương. Trước khi quen em, tôi có thích hai người nhưng chỉ là tình cảm tuổi mới lớn. Trong khi tôi thương em hơn cả bản thân, vậy mà em lại đối xử với tôi như vậy.

Còn vài tuần nữa là đến sinh nhật em, tôi đã chuẩn bị đầy đủ, đợi ngày lên thăm em, vậy mà trong thời gian đó em bắt đầu kiếm nhiều chuyện vô lý rồi cãi nhau liên tục. Tôi đã cố nhịn, em lại càng nói khó nghe. Tôi la em, em chặn tin nhắn, đòi chia tay, những việc này em đã làm nhiều lần mỗi khi chúng tôi mâu thuẫn nhưng vẫn hôm lại làm lành với nhau. Trước ngày sinh nhật em, em gửi tôi bức hình nắm nay người đàn ông khác rồi bảo chia tay đi. Tôi muốn điên lên mà công việc đang làm không bỏ ngang được. Tôi bất lực lắm, thêm biểu hiện lạ của em khiến tôi tin em có người mới rồi.

Vừa làm việc tôi vừa rớt nước mắt, vì chuyện tình cảm mà tôi khóc cả buổi như thằng ngốc. Rồi tôi cũng gửi quà sinh nhật cho em nhưng không nhắn tin hay đến tìm em. Tôi lại trở về cuộc sống như trước đây, mỗi tối đi làm về là nhậu đến khi nào gục ngã thì thôi. Tôi từng bỏ hết bạn bè vì em nên chỉ biết nhậu một mình. Có hôm tôi uống 15-16 lon bia, hôm uống một, hai chai rượu chuối. Tôi suy sụp hoàn toàn nên lại tìm đủ cách liên lạc với em, năn nỉ em xin lỗi, em vẫn không hề hồi âm. Được 10 ngày, em mở chặn, bảo nhớ tôi, lấy hình trên mạng thử tôi. Lúc đó tôi không còn lời nào diễn tả với em, rồi vì thương em quá nên lại vui vẻ nhắn tin, gọi điện cho em như bình thường.

Tháng một năm nay, tôi thấy em nhắn tin lạ lắm: "Em thương anh lắm, dù sau này có ra sao nhưng anh nhớ là em thương anh lắm". Sinh nhật tôi, em viết thư gửi, đầu câu toàn nói lời cảm ơn. Tôi thấy lạ nên hỏi em có gì thì nói luôn, em bảo không có gì. Tôi hỏi giờ em muốn quen người khác à? Em vẫn không trả lời, cứ bảo quen mỗi tôi thôi. Tôi nghe vậy nên cũng tin tưởng, còn hai tháng nữa là em xong tốt nghiệp, về với tôi. Vậy mà cách đây khoảng bốn tuần, hôm đấy tôi đang ốm, nhắn tin với em rồi lại ngủ quên, em cho rằng tôi đi chơi chứ ốm gì. Tôi nóng lên, cãi lại và mọi chuyện rùm beng. Em lại chặn liên lạc của tôi. Sau một tháng, em mở lại liên lạc, nhắn tin bảo nhớ tôi nhưng sắp đi lấy chồng rồi, chắc tháng bảy này, sẽ mời tôi đi đám cưới.

Tôi như chết lặng, hỏi sao em làm vậy? Em nói chúng tôi chia tay từ lâu rồi mà, trong khi thực tế đâu phải thế. Tôi nói sao em không im lặng luôn đi mà lại nói làm gì. Em bảo thích khoe, còn khen người ta cưng chiều lắm. Cuối cùng, tôi là gì trong em? Từ hôm biết chuyện đến giờ, từ thương em hơn tất cả, tôi chuyển sang hận em, hận cả bản thân. Tôi phải làm sao đây?

Thành Nam

