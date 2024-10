Bạn gái suy sụp vì không được sống cùng vợ chồng anh trai

Bạn gái lệ thuộc tinh thần quá nhiều vào gia đình anh trai nên bị mất phương hướng khi không được sống chung.

Tôi và bạn gái yêu nhau được hơn hai năm, cả hai đều từng một lần dang dở. Ngày trước bạn gái lấy chồng theo sự sắp đặt của bố, sau gần 10 năm hôn nhân em ly hôn, lý do là chồng cũ ham chơi, đánh bài và nhậu nhẹt, không lo lắng cho gia đình. Sau khi ly hôn, nhà chồng cũ đuổi em khỏi nhà, tạo áp lực để em phải để lại hai đứa con ở lại nội, một đứa lớp 6, một đứa lớp 2. Nhà chồng cũ nuôi hai cháu không được chu đáo nên hiện tại đứa lớn khá ngỗ nghịch. Mỗi lần em gọi video về nói chuyện với con là rất buồn lòng vì cách nói năng của nó. Hiện tại em ở cùng mẹ và vợ chồng anh trai thứ hai, bố đã mất cách đây vài năm. Ngoài ra còn có anh trai cả và chị gái kế đã có gia đình và ở riêng, anh trai thứ hai cũng có đất riêng nhưng chưa làm nhà, chỉ em chưa có gì cả.

Em và anh trai thuê vài sào đất để làm nông nghiệp, đất của ai người nấy làm, công việc của em vất vả nhưng thu nhập ổn hơn nhiều so với đi làm công ty. Tuy ở chung nhưng mẹ em hầu như không giúp bất cứ việc gì, chỉ giúp anh trai. Nhiều lần mẹ em nói những câu khiến em cảm thấy bị tổn thương và lạnh nhạt. Về phần anh trai, dù có giúp đỡ em gái nhưng tính tình hơi khô khan, nóng tính và thỉnh thoảng cũng khá vô tâm. Điều quan trọng là em bị phụ thuộc tinh thần khá nhiều vào anh trai.

Vài lần tôi hỏi em, không lẽ cứ mãi phụ thuộc vào anh trai hay sao, anh trai đâu thể dẫn em theo cả đời được. Vợ chồng anh trai đang có ý định qua năm sau sẽ thuê đất chỗ khác để làm và không kéo theo em nữa. Vì thế những ngày gần đây bạn gái tôi bị mất phương hướng và suy sụp. Tôi có hỏi em dự định sắp tới như thế nào, tiếp tục công việc đang làm nữa hay không? Tôi đã nói rõ ý định sẽ nghỉ chỗ đang làm và đến ở cùng em, cùng nhau làm việc nếu vợ chồng anh trai chuyển đi. Em lại không thể đưa ra quyết định sẽ như thế nào, điều đó khiến tôi phiền lòng.

Vừa rồi em đón hai đứa con vào chơi hai tháng hè, trong thời gian đó em rất buồn với cách cư xử của đứa lớn, nói hỗn với bà hay hờn dỗi trong các bữa ăn khi bị nhắc nhở không mời người lớn ăn cơm. Có một lần đứa lớn đã văng tục với bà ngoại, anh trai em nghe thấy đã tát nó một cái, sau đó nó chạy ra sau vườn khóc. Khi em ra xem thế nào, bất ngờ thằng bé nói không muốn sống nữa. Em nghe vậy nhưng không thể khuyên nhủ được vì nó quá ngỗ nghịch và ngang bướng. Mặc dù chuyện xảy ra như vậy nhưng vài ngày sau, khi nói chuyện với tôi, em lại cho rằng con em có hư lắm đâu. Khi nghe nói vậy, tôi rất bất ngờ và cảm thấy bất an với suy nghĩ của em.

Lần khác, khi thấy đứa nhỏ trèo lên tường nhà hàng xóm và ngồi trên đó chơi, khoảng tầm 3 mét, tôi nhắc em là nói với con xuống, như vậy khá nguy hiểm. Em trả lời theo cách khá hời hợt là nói rồi mà nó không nghe, tôi hoang mang với câu trả lời của em. Có vài lần em nói với tôi rằng muốn giành lại một trong hai đứa để nuôi. Tôi hỏi nếu vậy em sẽ chọn nuôi đứa lớn hay đứa nhỏ, sắp xếp công việc ra sao khi thường xuyên làm đến 19-20h? Chuyện ăn uống và đưa đón con như thế nào. Tôi hỏi thế là vì người nấu ăn hàng ngày là anh trai em, anh sẽ không hỗ trợ chuyện đưa đón con giúp em. Em không thể tự trả lời được những câu hỏi đó. Tôi ở cách xa em 30 km, công việc theo ca kíp nên chưa thể hỗ trợ được. Xin nói thêm mức lương hiện tại của tôi là 18 triệu đồng.

Từ ngày yêu nhau, chúng tôi gọi video hàng ngày, rất nhiều lần em vừa nói chuyện với tôi vừa lướt mạng xã hội nên nói chuyện không được chú tâm cho lắm, làm tôi hơi bực mình. Về sau vẫn như vậy nên tôi phê bình em, nhắc em đang nói chuyện thì nên tôn trọng tôi một chút, em không vui vì điều đó. Vào những ngày nghỉ, tôi hay xuống chỗ em, vừa được gần nhau nhưng đồng thời cũng giúp em đỡ mệt. Thỉnh thoảng tôi góp ý em nhẹ nhàng về cách làm việc sao cho hiệu quả hơn, đáp lại là những lời thiếu tích cực, điều này làm tôi khá ức chế.

Cách đây ba tuần tôi xuống chỗ em chơi, đúng lúc tụi lừa đảo giả danh công an gọi điện thoại nói em cài app dịch vụ công giả mạo để cập nhật lại thông tin căn cước. Tôi cảnh báo em là công an không làm việc qua điện thoại nhưng em không nghe và làm theo hướng dẫn. Sau đó em bị mất hết tiền trong tài khoản. Tôi hỏi em mất mất bao nhiêu tiền? Em bảo chỉ mất 3 triệu đồng nhưng tôi không tin lắm. Kể từ đó bạn gái tôi rất buồn và ít nói chuyện với tôi hơn. Thậm chí mấy ngày gần đây em có ý nghĩ buông xuôi và muốn chia tay tôi. Tôi hỏi lý do chia tay là gì, em nhất định không nói. Tôi nói với em, cuộc sống có khó khăn là chuyện bình thường, mới thế đã nản lòng thì rất khó có hạnh phúc cho cả hai. Em vẫn không nghe ra. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, nên làm như thế nào?

Thành Nhân