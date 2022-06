Bạn gái so sánh tôi với tình cũ

Tôi và bạn gái yêu nhau được 10 tháng nhưng tôi có nhiều băn khoăn về suy nghĩ của em.

Tôi 37 tuổi, em 36 tuổi. Tôi đang sống ở Tiền Giang, em làm ngân hàng ở Đồng Nai trên 10 năm. Tôi dễ nhìn, gia đình khá giả. Chúng tôi yêu nhau được 10 tháng. Trước khi quen tôi, em trải qua mối tình hơn 10 năm. Tôi và em yêu xa, mỗi tháng gặp một lần, khi thì tôi ra thăm em, khi em vào thăm tôi. Em thích đi chơi với những người có điều kiện vật chất, địa vị, thích được bạn bè đến rước đi chơi bằng xe hơi. Em thường đi du lịch với nhóm bạn (không có tôi đi cùng) trong đó có cả đàn ông có gia đình, anh này thường nói dối vợ là đi công tác.

>> Bạn gái muốn tôi phải quay lại với tình cũ

Trong thời gian hai đứa tìm hiểu, em hay đặt vấn đề vật chất, tiền bạc, bảo tôi phải cố gắng đáp ứng những gì em nói khi chuẩn bị kết hôn, chẳng hạn như nhà cửa, trang thiết bị trong nhà phải đầy đủ, thậm chí sắm cả xe hơi vì em đang học lái ôtô. Em muốn sắm xe hơi chưa phải để phục vụ mục đích kinh doanh hay làm ăn, chỉ vì sĩ diện và để đi chơi, điều này khiến tôi áp lực. Em khá nóng tính, nói chuyện mà cảm thấy khó chịu là em cục cằn, nói những lời khó nghe và độ sát thương cao. Khi cãi nhau em thường đòi chia tay, chặn mọi liên lạc với tôi. Tôi đồng ý nhưng sau đó em thu hồi tin nhắn và chủ động nhắn tin, gọi điện làm lành.

Em thường trách tôi tại sao không gọi điện hỏi đã về chưa khi em đi nhậu với nhóm bạn tới khuya. Em nói tôi không quan tâm đến sự an toàn của em. Thật sự lúc em đi chơi với bạn, tôi gọi và muốn khuyên em tranh thủ về sớm, như vậy sẽ an toàn hơn cho em. Em không bắt máy mà chỉ chụp hình bàn nhậu gửi tôi xem. Tôi bảo em tại sao không cố gắng về sớm để rồi giờ trách tôi. Nếu em muốn về sớm, không ai có thể ép ở lại được. Em còn so sánh tôi với người yêu cũ, rằng trước đây em đi nhậu với nhóm bạn là người ấy chạy xe ra đón rồi còn nấu cháo thịt bò để em ăn.

>> Bạn gái ngủ với tình cũ nhưng nói dối tôi chưa hôn anh ta lần nào

Em bảo tôi phải tặng quà vào tất cả các ngày đặc biệt trong năm. Ngày tám tháng ba vừa qua, em đi du lịch với nhóm bạn nhưng không quên nhắc tôi phải tặng quà. Tôi đã mua một bộ quà gồm nhiều món, em mở ra lấy hai món có giá trị, những món khác em gửi lại tôi. Tôi thấy buồn nhưng không nói ra. Ngoài ra em hay kể tôi nghe về người yêu cũ và gia đình người họ với giọng điệu hăng say, tự hào và ngưỡng mộ. Em nói em và người cũ sau khi chia tay vẫn còn là bạn thân, giữ liên lạc với nhau. Em còn đề xuất cuộc hẹn cà phê ba người để tôi và người yêu cũ trò chuyện, tôi từ chối. Thật sự tôi rất buồn và khó hiểu về em, mong được các bạn tư vấn giúp.

Hưng

