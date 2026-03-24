Bạn gái Ronaldo khoe giàu

Arab SaudiGeorgina Rodriguez cho thấy số tài sản trị giá hàng chục triệu USD chỉ qua một bức ảnh.

Georgina vừa đăng ảnh chụp cùng Ronaldo trên tài khoản Instagram. Theo báo Bồ Đào Nha A Bola, số tài sản được hiển thị trong đó trị giá hơn 20 triệu USD. Cụ thể, cặp sao ngồi trong chiếc xe Bugatti Centodieci có giá 13,6 triệu; Ronaldo đeo đồng hồ có giá 708.000, còn bạn gái đeo đồng hồ có giá 445.000. Georgina còn đeo nhẫn gắn kim cương lớn như trứng chim có giá 6 triệu.

Georgina khoe xe, đồng hồ và nhẫn. Ảnh: Instagram

Theo báo cáo vào tháng 10/2025, Ronaldo là cầu thủ giàu nhất thế giới với khối tài sản 1,4 tỷ USD. Một phần quan trọng trong đó là hợp đồng với Al Nassr, nơi anh kiếm được hơn 200 triệu mỗi năm từ 2023 mà không phải đóng thuế.

Ronaldo cũng tích lũy được khối tài sản lớn từ thời còn chơi cho Man Utd, Real và Juventus, bên cạnh thu nhập béo bở từ hoạt động kinh doanh và quảng cáo.

Ronaldo quen Georgina vào năm 2016 tại Madrid. Hai người có hai con chung, bên cạnh ba con riêng mà Ronaldo có được qua phương pháp mang thai hộ.

Ronaldo hiện giữ kỷ lục ghi 965 bàn, hơn người xếp thứ hai Lionel Messi 64 bàn. Anh cũng giành năm Quả Bóng Vàng, bốn Giày Vàng châu Âu, năm Champions League, hai La Liga, ba Ngoại hạng Anh, hai Serie A, Euro 2016, Nations League 2019 và 2025.

Trên mạng xã hội, Ronaldo là cá nhân được theo dõi nhiều nhất với hơn một tỷ tài khoản. Tiền đạo 41 tuổi có khoảng 673 triệu tài khoản theo dõi trên Instagram, 170 triệu trên Facebook, 113 triệu trên X và 60 triệu trên Youtube.

Ronaldo hiện phải điều trị sau chấn thương gân kheo trong trận Al Nassr gặp Al Fayha hôm 28/2. Anh bỏ lỡ cơ hội cùng tuyển Bồ Đào Nha giao hữu với Mexico vào ngày 28/3 và Mỹ vào ngày 31/3.

Thanh Quý (theo A Bola, Instagram)