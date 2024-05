Bạn gái nhiều lần muốn chia tay vì stress

Em lúc nào stress lại đòi chia tay, sau đó làm lành nhưng lần này em nói chia tay có vẻ thật.

Tôi là nam, 30 tuổi, ở Đà Nẵng, sống trong gia đình nghèo, ba hơi lười, ba mẹ ly thân. Mẹ già rồi, không giúp được gì, lại hay mất ngủ. Em trai từ khi báo nợ cho ba cũng chỉ ở nhà ăn nhậu, không chịu đi làm, sinh hoạt phí chủ yếu tôi lo hết, cả những chi phí vừa phải của gia đình. Xưa tôi làm việc tay chân nhưng sau dịch Covid tự học lập trình, đi làm được gần hai năm nhưng mức lương chỉ hơn 11 triệu đồng vì khả năng tôi chưa tốt, lại không phải học chính quy.

Tính tôi hơi hiền do tự ti từ nhỏ, cũng ít chịu phấn đấu mạnh mẽ do không muốn mất công việc đang ổn định. Tôi quen bạn gái gần bốn năm, em nhỏ hơn tôi ba tuổi, làm hướng dẫn viên lương tầm 15 triệu đồng. Gia đình em có hoàn cảnh tương tự tôi, ba em chỉ ở nhà không giúp gì, mẹ em ly thân. Hai em trai em cũng không quan tâm hoặc giúp chị việc nhà. Em vừa phải chăm bà nội già yếu lại lo mọi sinh hoạt cho gia đình nhưng họ cũng chẳng mảy may quan tâm.

Do những tương đồng về hoàn cảnh gia đình nên chúng tôi cố gắng quen được lâu. Rồi càng ngày nhiều áp lực bủa vây như công việc ít, thu nhập không tăng, trong khi người nhà lại ỷ lại, không ai chịu làm việc hoặc lười làm. Người yêu tôi phải nấu nướng, dọn dẹp nhà trong khi không một ai phụ giúp. Em lúc nào stress lại đòi chia tay, sau đó làm lành nhưng lần này em nói chia tay có vẻ thật. Tôi cũng hơi khó khăn với nhiều trách nhiệm trên vai. Tôi từng muốn nói lời chia tay, muốn hai đứa bớt khổ, thế nhưng cũng thương em, muốn cố gắng cho sau này. Với hoàn cảnh như hiện tại, tôi không dám nói sẽ lo được cho em. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Hoàng Dương

