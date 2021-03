Bạn gái muốn chia tay vì bất đồng tài chính

Tôi 30 tuổi, quen em được hai năm, đang ở chung. Thời gian vừa qua, do Covid-19 nên công việc của em không ổn định, chi phí sinh hoạt gần như tôi lo hết.

Vì sợ em tủi thân nên tôi không nhắc chuyện này, vẫn cố gắng mua quà và để hai đứa đi du lịch cùng nhau. Gia đình em có chuyện, em trai cá độ, chơi bài nợ tầm 300 triệu. Em mượn tiền tôi để đưa bố mẹ, nói là do kinh doanh không thành nên nợ tiền người ta và một số lý do khác như mua điện thoại trả góp cho bố, đưa gia đình chi tiêu. Tôi cho em mượn khoảng 80 triệu. Vì việc này nên hai đứa nhiều lần cãi nhau do tôi muốn em tiết kiệm và tính toán kỹ hơn về tài chính. Thực sự tôi chỉ nghĩ em đặt nặng vấn đề gia đình quá nên mới thế chứ không có ý xấu gì.

Khi biết em trai em mua xe máy xịn, điện thoại cũng xịn dù mới đó gia đình phải trả nợ tiền cá độ các kiểu, tôi thực sự rất khó chịu. Tôi hỏi em sao gia đình đang khó khăn thế, em còn phải mượn tiền mà lại mua xe cho em trai, em nói em trai tự mua. Nay hai đứa muốn tính chuyện đám cưới, gia đình em muốn làm đám hỏi (do em là con đầu trong nhà và ở quê quan niệm của gia đình còn đặt nặng vấn đề này), tôi cũng muốn em nói với gia đình về số tiền đang nợ tôi để bố mẹ em hiểu cho hai đứa mà không làm đám hỏi nữa (khi xác định cưới thì tôi nói với em là không cần trả số tiền đó), như vậy cũng tiết kiệm được chi phí cho cả hai bên. Tiền làm đám hỏi để dành đó khi gia đình em có việc còn lo. Hai đứa cũng coi như tiết kiệm chút chi phí để mua nhà vì gia đình hai bên đều không khá giả gì.

Ban đầu em nhất quyết không nói việc nợ tiền tôi với bố mẹ, sợ bố mẹ buồn. Bố mẹ nợ nhiều rồi nên em muốn tự trả cho tôi, sau cãi nhau miết em cũng đồng ý với mẹ chuyện nợ tôi, còn đám hỏi vẫn phải làm. Tôi cố chấp, không muốn tổ chức đám hỏi, phần vì hoàn cảnh gia đình em như thế nên muốn tiết kiệm, phần vì hai nhà cách xa (đi xe tầm 10 tiếng). Hai đứa lại cãi nhau tiếp.

Nay em nói chia tay vì gia đình nhiều việc như thế, không muốn tôi có thêm gánh nặng, sẽ trả tôi số tiền còn nợ (cái này thì mỗi lần cãi nhau em đều nói thế). Tôi không biết mình làm thế có ích kỷ không. Gia đình em xảy ra nhiều việc như vậy nhưng vẫn rất chiều cậu con trai, em lại lo cho gia đình nên vẫn sẽ lo khi có chuyện (em trai hoặc em gái gây chuyện, phá tiền...).

Tôi muốn em dứt khoát hơn về việc gia đình để mọi người cùng tiết kiệm, còn lo chuyện của hai đứa. Giờ em nói chia tay, tôi cũng không biết như thế nào cho đúng. Mong mọi người sẽ góp ý giúp tôi.

Thành

