Bạn gái mặc kệ mẹ tôi nấu ăn, chỉ ngồi bấm điện thoại

Tôi lo không biết sau này cưới nhau rồi, liệu có chấp nhận được tính cách của cô ấy và gia đình họ hay không?

Tôi 27 tuổi, làm về điện công nghiệp, lương tháng tầm 15 triệu đồng. Tôi là con út trong nhà, chỉ bản thân có khả năng lập gia đình (hai anh trai mắc bệnh tâm thần). Ba mẹ là nông dân, đã 60 tuổi rồi, cứ hối thúc tôi chuyện lập gia đình hoài. Hồi trước tết tôi quen một người, đến nay hơn 4 tháng rồi. Gia đình hai bên đã gặp nhau để tính chuyện cuối năm cưới hỏi. Tính tình cô ấy cũng tốt, hiền, là mẫu người hiện đại, có điều hơi bự con một chút.

Từ hôm tết tới giờ cô ấy chỉ ở nhà, không làm gì vì chưa kiếm được mặt bằng mở tiệm (trước kia làm chăm sóc da mặt 4 năm rồi). Vậy nên bạn gái chỉ ở nhà, thức khuya, ngủ 9-10h sáng mới dậy. Tôi có nhắc là con gái phải biết dậy sớm phụ mẹ, thế mà nói rồi vẫn vậy, có lúc cô ấy còn giận. Có lần tôi dẫn về nhà chơi, cô ấy chẳng nói chuyện với mẹ mà chỉ ngồi bấm điện thoại, cũng chẳng phụ mẹ nấu ăn. Tôi nhắc cô ấy mới làm.

Gia đình cô ấy cũng khó hiểu lắm. Anh chị em trong nhà hay ganh tỵ nhau. Tôi lo không biết sau này cưới nhau rồi, liệu có chấp nhận được tính cách của cô ấy và gia đình họ hay không. Mẹ tôi hiền, sống tình cảm, mỗi lần nói chuyện cứ hối tôi lập gia đình. Tôi còn thương bạn gái lắm nhưng không biết phải làm sao để cô ấy hiểu cho mình và thay đổi, để tình cảm luôn tốt đẹp. Mong được các bạn chia sẻ. Cảm ơn nhiều.

Huy Hoàng