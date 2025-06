Bạn gái Leonardo DiCaprio bị rách váy ở tiệc cưới tỷ phú Jeff Bezos

Siêu mẫu Vittoria - bạn gái tài tử Leonardo DiCaprio - gặp sự cố trang phục khi dự lễ cưới của tỷ phú Jeff Bezos.

Tối 29/6, Vittoria Ceretti chia sẻ trên trang cá nhân về bộ đầm xuyên thấu cô mặc trong tiệc cưới 50 triệu USD của nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos và Lauren Sánchez ở Venice. Thiết kế của Dolce & Gabbana màu xanh ngọc pastel bị rách toạc hai mảnh lớn ở tà dưới. Siêu mẫu chưa tiết lộ lý do sự cố.

Vittoria phối bộ đầm này với clutch đồng màu, để tóc xõa tự nhiên. Chiếc váy được nhiều người nhận ra giống hệt thiết kế mà siêu mẫu Gisele Bündchen - bạn gái cũ của Leonardo DiCaprio - từng mặc tại Met Gala 2003.

Ngoài váy này, Vittoria còn ghi điểm với hai bộ cánh khác, gồm một chiếc xẻ cổ chữ V màu đen ở lễ thành hôn hôm 27/6 và một thiết kế đính hoa 3D trong tiệc chào mừng.

Siêu mẫu Vittoria Ceretti diện đầm Dolce & Gabbana đến bữa tiệc cuối ngày 28/6 và ra về với trang phục bị rách. Ảnh: Reuters, Instagram Vittoria Ceretti

Vittoria Ceretti tới Venice dự tiệc cưới của tỷ phú Jeff Bezos và cựu MC Lauren Sánchez cùng bạn trai. Ở bữa tiệc cuối, Leonardo DiCaprio xuất hiện trong bộ pyjama bằng lụa màu đỏ rượu. Để giữ sự riêng tư, anh dùng blazer khoác ngoài và đội mũ lưỡi trai che kín mặt.

Leonardo DiCaprio và bạn gái đến tiệc cưới tỷ phú Jeff Bezos Leonardo DiCaprio và bạn gái đến dự lễ cưới tỷ phú Jeff Bezos ngày 27/6. Video: Access Hollywood

Cả hai được cho là tìm hiểu từ tháng 5/2023. Theo E!, Vittoria có ảnh hưởng tích cực đến Leonardo. Diễn viên đang giảm cân nhờ ăn theo chế độ lành mạnh giống bạn gái. Một nguồn tin cho biết Leonardo trân trọng Vittoria vì cô mang đến cho anh cảm giác yêu thương chân thành, thông cảm cho tính chất công việc của bạn trai, không bao giờ tỏ ra ghen tuông.

Vittoria Ceretti, 27 tuổi, sinh tại Brescia, Italy. Siêu mẫu được giới chuyên môn đánh giá cao, thường xuyên được nhiều thương hiệu lớn săn đón như Chanel, Prada, Fendi, Valentino, Armani. Cô còn nhiều lần làm gương mặt trang bìa của Vogue, Harper's Bazaar, Elle.

Leonardo DiCaprio, 51 tuổi, là một trong những diễn viên Mỹ nổi tiếng nhất Hollywood. Ngoài Titanic, anh còn ghi dấu ấn với loạt phim như Catch Me If You Can, The Aviator, Inception, The Wolf of Wall Street.

Họa Mi (theo Pagesix)