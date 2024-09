Bạn gái kín tiếng của Brad Pitt

Nhà thiết kế tại Lễ trao giải GEM thường niên lần thứ 21 do Jewellers of America tổ chức tại New York tháng 3. Ảnh: IPA

Theo LinkedIn, Ines de Ramon tốt nghiệp cử nhân Quản trị kinh doanh của đại học Genève, Thụy Sĩ năm 2013. Sau khi ra trường, cô làm việc trong bộ phận trang sức của nhà đấu giá Christie's và bộ phận bán lẻ của công ty trang sức cao cấp De Grisogono. Tính đến hiện tại, Ramon có hơn 10 năm hoạt động trong ngành kinh doanh nữ trang.

Cô hiện là phó chủ tịch hãng Anita Ko có trụ sở tại Los Angeles. Nhiều người nổi tiếng như cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, diễn viên Dương Tử Quỳnh, ca sĩ Taylor Swift và tài tử Johnny Depp từng diện thiết kế của thương hiệu.