Bạn gái không hài lòng khi tôi lo quá nhiều cho bố mẹ và em gái

Cô ấy hay nhắc tới vài anh em họ và bạn bè, rằng họ đã mua được căn hộ, nhà đất, trong khi tôi chẳng để được đồng nào.

Tôi 28 tuổi, lúc trước học hành khá tệ hại, sau đó đi nghĩa vụ nên tôi mới đi làm được 3 năm gần đây, mức lương hiện tại khoảng 25 triệu đồng. Còn độc thân nên tôi tiêu xài cũng tiết kiệm, không mua sắm gì nhiều, chỉ có mấy bộ quần jean áo thun, sơ mi mặc đi làm hàng ngày, đi chơi hay đi tiệc thì ủi lại thẳng thớm là được. Tại tôi cũng không đẹp nên không muốn tốn kém cho ăn mặc lắm.

Mỗi tháng tôi về quê hai lần, ngoài việc cho ba mẹ tiền ăn uống thì tôi còn trả tiền phân bón, cây giống, cũng có mấy lần số tiền phân bón tới hơn 10 triệu đồng. Thực ra ba mẹ tôi sức khỏe cũng yếu nên chăm sóc vườn tược không tốt, tiền phân bón bỏ ra không lấy lại được, một phần cũng vì giá nông sản không được như mong muốn, lại gặp dịch bệnh. Khi ba mẹ không có nguồn thu, tôi phải chu cấp.

Trong năm, các ngày giỗ, tết nhất, tôi cũng chịu tiền cho mẹ luôn. Trong nhà từ cái bếp ga, cái tủ, cái ghế tôi cũng tranh thủ mua dần từng món cho cả nhà xài, ba mẹ lại hay tiết kiệm quá nên toàn ăn rau, cá khô, trông ốm lắm. Thế nên cứ về nhà là tôi phải đi chợ mua tôm cá rau thịt bỏ vào tủ lạnh sẵn. Mỗi thứ ít ít vậy chứ cộng lại cũng kha khá tiền. Ngoài ra tôi còn nuôi em gái học đại học, lúc trước em tôi thi điểm không tốt nên giờ theo học trường tư, học phí một năm gần 40 triệu đồng. Hết năm nay, em tôi học xong nên tôi sẽ không lo khoản đó nữa.

Gia đình bạn gái tôi ở miền Tây, cô ấy lên Sài Gòn học và ở lại đi làm, cô ấy khá thông minh và giỏi giang nên công việc cũng tốt. Vài lần chúng tôi trao đổi về dự định lập gia đình nhưng chưa tìm được tiếng nói chung. Cô ấy nói tôi lo cho gia đình quá nhiều, muốn tôi bớt lại và nghĩ tới việc dành dụm rồi vay thêm tiền mua đất. Cô ấy hay nhắc tới vài người anh em họ và bạn bè đồng lứa, rằng họ đã mua được căn hộ, nhà đất, trong khi tôi chẳng để dành được đồng nào.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này chúng tôi không cãi nhau hay lớn tiếng mà chỉ là không khí chùng xuống, tôi vẫn như trước nhưng cảm thấy tình cảm cô ấy có chút thay đổi. Cô ấy trau chuốt hơn, đi chơi những nơi sang trọng hơn (ít nhất đó là những nơi tôi chưa từng đến vì sợ ở đó mắc quá). Cô ấy bảo nếu tôi không có chí tiến thủ mà cứ lo ở nhà thì mọi chuyện sẽ dừng lại, có thể sẽ tìm một cuộc sống mới.

Hiện tại chúng tôi vẫn gọi điện, nhắn tin và gặp nhau nhưng không khí không còn như trước, có lúc chẳng ai nói gì. Có một chuyện nhỏ, khi chưa dẫn cô ấy về ra mắt, ba mẹ không thích tôi quen cô ấy vì xa quá và nghĩ cô ấy không chịu khó, lại ăn diện. Lúc tôi dẫn về, ba mẹ không ý kiến gì cả, chỉ một lần cô ấy không dám rửa chén vì mới sơn móng tay thì mẹ nhìn qua phía tôi rồi bảo tôi đi rửa luôn.

Tôi vẫn nghĩ mình còn trẻ nên lo cho ba mẹ trước, ngày đi làm, tối nghỉ ngơi rồi giải trí chứ không làm gì thêm. Thực sự làm về tôi rất lười, không muốn làm thêm công việc khác trừ khi phải nghiên cứu các vấn đề ở công ty mà ban ngày tôi chưa giải quyết được (một trong lý do cô ấy bảo tôi không có chí tiến thủ). Bù lại lúc ở công ty tôi làm việc khá tốt, đồng nghiệp thích cách làm việc của tôi nên hai năm vừa rồi sếp tăng lương đáng kể (năm đầu lương tôi chỉ 8 triệu đồng). Tôi có nên thay đổi như lời bạn gái nói hay vẫn tiếp tục như dự định của bản thân?

Quốc Trường