Bạn gái định bỏ con 4 tháng cho bà ngoại chăm để đi chơi xa

Tôi có con với bạn gái, chưa cưới và chưa đăng ký kết hôn. Tôi cảm nhận em không còn yêu tôi, luôn tìm cách tránh né, không muốn gặp tôi. Em sinh tháng bảy nhưng dự định tháng 11 đi Hà Nội chơi, bỏ con ở nhà với bà ngoại. Tôi hỏi em có muốn tôi đi cùng, em trả lời không. Tôi rủ em đi chơi cuối tháng 10 nhưng em nói đang bệnh không muốn đi, khuyên tôi ở nhà ngủ cho khỏe. Tôi ở nhà tôi, em ở nhà em, hai nhà cách nhau 20 km.

Tôi hỏi em "Có phải trái tim em hết yêu anh rồi và không còn hy vọng gì nữa đúng không? Anh cần câu trả lời thật lòng từ trái tim em". Em chỉ nói mới sinh xong, sức khỏe yếu lắm, suy nghĩ đủ điều, dùng đủ lý do và né tránh câu hỏi của tôi. Em còn nói "Anh không biết suy nghĩ cho người khác, chỉ biết cảm xúc của bản thân, chỉ cần anh để em yên là được", nào là ám ảnh tâm lý...

Thật sự tôi cảm nhận tình cảm em dành cho tôi đã hết nhưng em biện đủ lý do đổ ngược tội lỗi lên đầu tôi, chứ không trả lời câu hỏi. Tôi không hiểu, chỉ cần một câu: "Vẫn còn tình cảm" hoặc "Hết tình cảm" khó nói đến vậy sao? Ai từng rơi vào hoàn cảnh này hoặc có kinh nghiệm, xin hãy cho tôi lời khuyên chân thành, làm sao biết được bạn gái vẫn còn yêu mình, hay tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này?

