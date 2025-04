Bạn gái Jeff Bezos thiết kế bodysuit cho đội nữ bay vào không gian

Lauren Sánchez - bạn gái tỷ phú Jeff Bezos - và êkíp thiết kế bodysuit chất liệu neoprene, có khả năng chống cháy cho sáu người bay vào không gian.

Jeff Bezos đón bạn gái và phi hành đoàn trở về Trái Đất Tý phú Jeff Bezos đón bạn gái và phi hành đoàn trở về Trái Đất hôm 14/4. Video: CBS Mornings

Hôm 14/4, phi hành đoàn toàn nữ đã trở về Trái Đất sau chuyến bay ngoài không gian kéo dài 11 phút bằng tổ hợp tàu - tên lửa có thể tái sử dụng New Shepard, cất cánh từ cơ sở của Blue Origin ở Tây Texas, Mỹ.

Sáu thành viên trong chuyến này gồm: Ca sĩ Katy Perry, Aisha Bowe - nguyên kỹ sư hàng không vũ trụ người Mỹ gốc Bahamas, Amanda Nguyễn - nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức phi Chính phủ Rise, nhà báo Gayle King, nhà sản xuất phim Kerianne Flynn, phi công trực thăng kiêm MC Lauren Sánchez. Theo Space, đây là phi hành đoàn toàn nữ đầu tiên bay vào không gian.

Sáu thành viên của phi hành đoàn toàn nữ đầu tiên bay vào không gian trong bộ bodysuit xanh dương do Lauren Sánchez bắt tay Monse thiết kế. Ảnh: Blue Origin/Mega

Lauren Sánchez bật khóc khi chồng sắp cưới - tỷ phú Jeff Bezos - đứng ở cửa tàu đón cô. Trong cuộc phỏng vấn ngay sau khi hạ cánh, Lauren Sánchez xúc động nói: "Tôi rất tự hào về đội của mình. Tôi không biết phải dùng từ nào để có thể diễn tả hết. Khoảnh khắc mà tôi nhìn qua cửa sổ và thấy Mặt Trăng. Và Trái Đất trông thật bình yên. Tất cả chúng ta đã sống cùng nhau ở đó. Tôi thực sự cảm thấy vui sướng và biết ơn, cảm giác muốn trở về và ôm mọi người".

MC nói với Pagesix cô đã hợp tác với hai nhà đồng sáng lập Monse là Fernando Garcia và Laura Kim để tạo ra những bộ trang phục cho chuyến đi. Họ bắt đầu lên ý tưởng từ cuối năm 2024. Ban đầu, cả nhóm không biết bắt đầu từ đâu vì các tài liệu tham khảo đều là bộ đồ phi hành gia dành cho nam. Bạn gái tỷ phú muốn tạo ra bộ đồ đơn giản, thoải mái nhưng vẫn phải tôn dáng và gợi cảm, có yếu tố táo bạo như trang phục đua xe địa hình hoặc bộ đồ trượt tuyết.

Sau khi cân nhắc các ý tưởng, cả ba quyết định chọn bộ bodysuit bó sát màu xanh dương làm từ chất liệu neoprene co giãn, có khả năng chống cháy với các chi tiết chức năng như lớp nén, thắt lưng, khóa kéo kép phía trước và khóa kéo ở phía dưới giúp tạo kiểu theo ý thích.

Lauren Sánchez tạo nét hoài cổ cho bộ đồ phi hành gia qua chi tiết quần ống loe kiểu thập niên 1970. Ảnh: Mega

Để đảm bảo chúng vừa vặn hoàn hảo với mọi người, cơ thể của từng thành viên được quét 3D. Sánchez nói: "Tôi nghĩ những bộ đồ này rất thanh lịch, mang đến một chút gia vị tươi mới cho ngành không gian".

Trước chuyến bay, Sánchez và Perry cho biết họ làm đẹp kỹ càng trước khi lên tàu, trang điểm theo phong cách quyến rũ với lông mi giả và tạo các kiểu tóc.

Lauren Sánchez, 56 tuổi, là người dẫn chương trình gốc Mexico từng đoạt giải Emmy, thực hiện nhiều show nổi tiếng trên kênh KTTV Fox-11 như Good Day LA. Cô còn là diễn viên, nhà sản xuất phim và nhà văn. Hồi tháng 9/2024, cô xuất bản truyện đầu tay dành cho thiếu nhi với chủ đề ngoài không gian - The Fly Who Flew to Space.

Sánchez trở nên nổi tiếng khi yêu nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos. Năm 2019, họ công khai hẹn hò sau khi xác nhận ly hôn người cũ. Cả hai được cho là đồng điệu về sở thích, đam mê về hàng không, làm từ thiện, đầu tư cho các tổ chức cộng đồng.

