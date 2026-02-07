Bạn gái đột nhiên 'mất tích'

Tôi hỏi em muốn dừng lại hay tiếp tục, em bảo: "Vẫn muốn yêu nhưng không muốn theo tôi qua định cư vì em và mẹ không muốn điều đó".

Chuyện tình của tôi bắt đầu từ năm cấp 3. Trước khi yêu em, tôi cũng trải qua vài mối tình thoáng qua của tuổi chưa suy nghĩ gì. Còn với em, tôi là mối tình đầu. Tôi ngày ấy là một đứa nghịch ngợm có tiếng ở vùng. Em là cô gái hiền lành, ngoan ngoãn và xinh gái. Chúng tôi đến với nhau trong khi tất cả lũ bạn của cả hai đều nghĩ sẽ không thể lâu dài. Vậy mà tôi và em cũng yêu đến qua cấp 3, rồi qua những năm trên giảng đường, đến khi hai đứa đều có công việc có thể nói là tạm ổn. Cách đây 3 năm chúng tôi đã tính đến việc kết hôn thì biến cố cuộc đời ập đến. Bố tôi và bố em qua đời cách nhau hai tháng. Hai đứa phải dừng lại mọi kế hoạch.

Sau biến cố đó, tôi chuyển qua nước ngoài định cư. Tất nhiên khi tôi đi em cũng ủng hộ. Khi đặt chân đến môi trường mới, tôi phải cố gắng rất nhiều. Sau thời gian cố gắng, tôi đã có công việc khá tốt và tiếp tục học. Còn về em, tôi luôn tin tưởng và em cũng là người khá cầu tiến và ham học hỏi. Chúng tôi thường xuyên liên lạc cho đến khi tôi nhận được công việc mới. Vì đặc thù công việc và chênh lệch múi giờ, thời gian tôi dành cho em ít hơn. Tôi mải mê với công việc để kiếm chút tiền với mục đích sang năm về làm đám cưới (thời gian chúng tôi đã thống nhất từ khi tôi còn ở Việt Nam).

Sau một thời gian, đột nhiên tôi nhắn tin hay gọi điện em không nghe máy, nếu có nghe hoặc nhắn tin lại cũng chỉ vài câu sơ sài rồi mất hút. Tôi cố gắng gặng hỏi, em nói: "Tình cảm không còn nhiều như trước vì thời gian, hoàn cảnh". Tôi gần như chết lặng, không tin là thật. Sau một vài ngày suy nghĩ, tôi quyết định hỏi em muốn dừng lại hay tiếp tục, em bảo: "Vẫn muốn yêu nhưng không muốn theo tôi qua định cư vì em và mẹ không muốn điều đó". Rồi em quay lại trạng thái không nhắn tin, không nghe điện thoại.

Tôi đã nói hết nhẽ nhưng em vẫn vậy. Tôi bảo dù em muốn đi cũng nên thẳng thắn nói ra, tôi sẽ để em đi. Em vẫn im lặng. Em cứ vậy đến nay được hai tuần rồi. Tôi thực sự bế tắc. Từ trước đến nay tôi luôn nghĩ chỉ cần yêu chân thành là mọi chuyện đều có thể vượt qua nhưng có lẽ tôi đã sai. Rất mong nhận được chia sẻ của các bạn.

Hoàng Nam