Bạn gái đòi chia tay khi đọc đoạn chat nhạy cảm của tôi và bạn khác

Tôi ở xa. Trong lần về thăm quê được mấy ngày, tôi đi chơi với nhóm bạn thân và được một người bạn giới thiệu cho cô gái bướng bỉnh, cá tính và rất ngông. Chúng tôi làm quen được 3 ngày thì tôi rời quê, nhưng cả hai vẫn thường xuyên liên lạc, nói chuyện rất cởi mở, thân thiết như đã quen nhau từ lâu, thậm chí giống như một đôi đang yêu.

Những ngày đầu, tôi xin hình cô ấy để đặt làm hình nền điện thoại, cô ấy cho rất nhiều. Tôi đăng hình lên nhóm chat 4 người để tạo câu chuyện vui và cũng để cả nhóm biết tôi thích cô ấy. Nhưng cô ấy không cho, bảo tôi xóa đi. Tôi đã xóa hết. Lần sau tôi lại xin hình mới và đăng lên nhóm, cô ấy giận và bảo xóa. Tôi nói đã xóa rồi, chỉ còn hình trong messenger do ứng dụng tự lưu. Cô ấy bảo nếu không xóa được thì hủy kết bạn và rời nhóm. Tôi nghĩ cô ấy chỉ giận kiểu dễ thương nên làm theo như một trò đùa, nhưng cô ấy tưởng thật và giận luôn.

Tôi chủ động làm hòa nhưng không được nên nhắn cho bạn thân. Nó nói cô ấy có thích tôi, bảo tôi ngỏ lời. Tôi cũng nói với nó rằng tôi cảm thấy như vậy thật, nhưng câu "tán gần được rồi" chỉ là nói cho vui với bạn, chứ trong lòng tôi chưa từng có ý đó. Tôi thích tính cách ngông và bướng của cô ấy, nhưng mới quen 3 ngày thì tôi chưa dám nói yêu vì sợ là quá vội, sợ làm cô ấy tổn thương. Dù vậy, tôi vẫn viết một tin nhắn dài nói hết lòng mình.

Không ngờ cô ấy mượn điện thoại bạn và đọc được đoạn chat giữa tôi với bạn, thấy câu "tao tán gần được rồi", chửi tôi thậm tệ. Tôi giải thích nhưng không được. Tôi thề sống chết rằng mình không hề lừa gạt cô ấy, nhưng cô ấy vẫn nói: "Anh cũng như mấy thằng con trai gian dối khác", "Tôi nâng được thì tôi bỏ được". Cô ấy giận đến mức không còn giữ lời nào cho tôi.

Hai ngày nay chúng tôi không nhắn với nhau. Tôi rất buồn, luôn nghĩ về cô ấy và tìm cách giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi không muốn mất cô ấy. Đây là lần đầu tiên ở tuổi 23 tôi cảm thấy buồn bực, cắn rứt khó chịu đến vậy. Còn 45 ngày nữa tôi mới được gặp lại cô ấy. Mọi người có thể giúp tôi tìm cách để cô ấy hiểu tôi không? Giờ tôi phải làm sao?

