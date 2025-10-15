Bạn gái đòi bồi thường thanh xuân hai năm yêu tôi khi cãi nhau to

Một lần chúng tôi cãi nhau, giận nhau đến mức căng thẳng, cô ấy chuyển sang bắt đền tôi hai năm yêu đương vô ích.

Tôi với cô ấy yêu nhau được hơn hai năm, tiến triển tốt. Cô ấy quản lý tôi khá chặt, nếu không trao đổi thường xuyên sẽ bị giận hờn, thậm chí xưng hô nặng nề. Ngược lại tôi không thấy cô ấy bên ngoài có mối quan hệ nào. Về quá khứ, cô ấy có tầm ba người yêu cũ, hiện tại tôi thấy các người yêu cũ này đều không kết bạn với cô ấy, chỉ đang ở chế độ gửi yêu cầu kết bạn. Trong các người yêu cũ, có một cậu tỏ ra rất quyết liệt trong việc kết nối lại dù chia tay nhiều năm. Có thể cậu ta và cô ấy từng bên nhau như vợ chồng nhiều năm. Nhiều lần cô ấy cho tôi xem cậu ta nhắn tin hỏi thăm, xưng hô như kiểu đang sở hữu như: Mập ơi, đang làm gì đấy..., nhưng không thấy cô ấy phản hồi. Cô ấy kể trước khi đến với tôi, cậu ta từng cầu xin cô ấy không độc thân nữa, hãy kiếm một đứa con với cậu ta để sống.

Dù không tiếp xúc trực tiếp nữa, nhưng có điều rất bực mình là cô ấy hoàn toàn không muốn chặn cậu ta. Mỗi lần giận nhau với tôi, tuy không chủ động chat với cậu ta nhưng khi cậu ta thăm hỏi, lại trả lời như kiểu không có gì với tôi. Ví dụ cậu ta hỏi thăm đúng lúc đang giận nhau, cô ấy tương tác, "thả thính" lại kiểu: Hôm nay anh lại lôi ảnh avatar do em chụp lên đấy à? Tôi hỏi sao không chấm dứt đi, cô ấy bảo dù sao cũng yêu nhau lâu dài và cũng vì cô ấy mà cậu ta có một lựa chọn công việc trong cuộc sống đáng lẽ tốt hơn nên cũng nể cậu ta mà không chặn. Nói thêm, trước đây (thời chưa yêu tôi) đã chặn nhiều lần nhưng cậu ta dùng nhiều nick nên không chặn nữa.

Chính người yêu cũ của cô ấy (trước khi đến với tôi) rất cáu gắt với cô ấy vì chuyện cậu ta nhắn tin quá nhiều lần. Có một lần, thời mới yêu, cậu ta gọi điện, cô ấy trả lời một cách bình thản trước mặt tôi, tất nhiên không tỏ vẻ gì là tình cảm. Lúc ấy tôi mới yêu nên không biết mối quan hệ với cậu ấy là thế nào. Đỉnh điểm có một lần chúng tôi cãi nhau, giận nhau đến mức căng thẳng, cô ấy chuyển sang bắt đền tôi hai năm yêu đương vô ích, đòi bồi thường thời gian thanh xuân đã yêu tôi. Tôi cáu lên "bồi thường thì em đi mà đòi các người yêu cũ bồi thường, đặc biệt thời gian yêu đương với cậu ta đang ở độ tuổi U30 mới gọi là thanh xuân".

Cô ấy dọa tôi, làm hành động láo nếu không bồi thường, tôi cũng nói lại nếu không dừng, tôi sẽ nhắn cho cậu ta bồi thường, vì tôi biết cô ấy cực kỳ bảo vệ cậu này. Kết cục, cô ấy nhắn tin cho cậu ta bảo không được nghe máy của tôi và nói thêm "Anh ơi, anh đừng nghe máy của thằng điên ấy". Tôi biết cô ấy khi không kiềm chế được, thường không kiểm soát được hành động. Sau này khi tôi hỏi lại sao lại nhắn như vậy, cô ấy bảo không kiềm chế được cơn giận dữ. Không biết tôi làm vậy có đúng không và tình yêu này liệu có đi đến đâu với hoàn cảnh này? Liệu tôi có quan tâm quá khứ của cô ấy quá không?

Đức Thành