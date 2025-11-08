Bạn gái cũ tố cáo Jeremy Renner 'quấy rối tình dục'

Diễn viên Jeremy Renner - Hawkeye của vũ trụ Marvel - bị bạn gái cũ tố cáo gửi hình nhạy cảm, đe dọa cô.

Trên Instagram nhiều ngày qua, đạo diễn kiêm sản xuất phim người Trung Quốc Yi Zhou, 38 tuổi, liên tục đăng bài về tài tử Jeremy Renner, 54 tuổi. Hôm 6/11, cô có cuộc phỏng vấn với trang Daily Mail, kể nhiều chi tiết trong mối quan hệ của họ.

Cô cho biết Jeremy Renner lần đầu liên lạc vào tháng 6, gửi những hình ảnh mang tính riêng tư cho cô. Khi đó, ông thuyết phục Yi Zhou tin vào sự chân thành, việc ông độc thân và sẵn sàng bước vào một mối tình bền lâu. Không lâu sau, cả hai hẹn hò và hợp tác trong hai dự án gồm phim tài liệu Chronicles of Disney và phim hoạt hình Stardust Future: Stars and Scars, lần lượt phát hành ngày 17/10 và tháng 11.

Diễn viên Jeremy Renner nổi tiếng với vai Hawkeye trong biệt đội siêu anh hùng The Avengers thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel. Ảnh: WireImage

Theo Yi Zhou, sau khi Chronicles of Disney ra mắt, Renner từ chối tham gia các hoạt động quảng bá trước công chúng, dù trước đó đã ký văn bản thỏa thuận với công ty sản xuất Italy của cô - Into the Sun Films. Ông cũng từ chối giúp cô chống lại các tài khoản người hâm mộ lan truyền tin sai sự thật rằng bộ phim do AI tạo ra.

"Khi tôi nói chuyện việc ông từng có những hành động không đứng đắn, cũng như yêu cầu tôn trọng tôi với tư cách một người phụ nữ và một nhà làm phim, ông đe dọa báo cáo tôi với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE)", trích bài đăng của cô trên Instagram.

Nhà sản xuất cho biết sốc và hoảng sợ trước hành vi của bạn trai cũ, cho rằng đó là biểu hiện của sự mất cân bằng quyền lực đang gây tổn hại phụ nữ trong ngành giải trí, đồng thời ảnh hưởng công việc của tập thể đóng góp cho bộ phim.

Đạo diễn, nhà làm phim Yi Zhou. Ảnh: Global Intuition

Trò chuyện với Daily Mail, Yi Zhou nói Jeremy Renner nói: "Tôi không hề liên lạc ông ta, ông ta theo đuổi tôi. Tôi thậm chí không biết tên ông, chưa từng xem phim của ông ta. Người này lợi dụng tôi, phủ nhận công việc của chúng tôi".

Ngoài ra, Yi Zhou kể vào một đêm tháng 8, Jeremy Renner từng la hét với cô suốt hai tiếng đồng hồ sau khi ông uống hết một chai rượu tại nhà riêng. Zhou nói khi đó rất sợ hãi, phải trốn trong phòng để khóc và cầu nguyện ông đừng bước vào. Cô còn chia sẻ định vị với người quen, bố mẹ và đồng nghiệp ở hãng Disney để phòng trường hợp chuyện xấu xảy ra.

Theo Rolling Stone, đại diện của Jeremy Renner bác bỏ những thông tin trên, cho biết tất cả "hoàn toàn không chính xác, sai sự thật".

Cảnh chiến đấu của Hawkeye trong "The Avengers" Trích đoạn chiến đấu của Hawkeye trong "The Avengers" (2012). Video: Marvel

Jeremy Renner sinh năm 1971 ở California, được biết đến với vai Clint Barton - biệt danh Hawkeye, siêu anh hùng có tài bắn tên trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Ngoài ra, ông đóng William Brandt trong loạt phim Mission Impossible. Nghệ sĩ hai lần được đề cử Oscar với các phim The Hurt Locker và The Town. Đầu năm 2023, diễn viên suýt chết trong vụ tai nạn xe ủi tuyết đè lên người, gãy hơn 30 cái xương. Tháng 1/2024, ông trở lại màn ảnh với bộ phim truyền hình Mayor of Kingstown 3.

Tài tử ly hôn người mẫu Sonni Pacheco cuối tháng 12/2014, sau hơn 10 tháng chung sống. Năm 2015, hai người đạt thỏa thuận ly dị và thống nhất chia đều thời gian nuôi con. Nam diễn viên phải chu cấp cho vợ cũ 50.000 USD mỗi tháng. Năm 2019, Pacheco nộp đơn tố cáo chồng cũ đe dọa giết cô, đánh con.

Yi Zhou sinh năm 1987 tại Trung Quốc, lớn lên tại Italy. Cô có một số phim ngắn chiếu tại Liên hoan phim Sundance, Cannes. Zhou cũng là nghệ sĩ thị giác, có vài tác phẩm từng được trưng bày tại triển lãm nghệ thuật Thượng Hải (Trung Quốc) và Venice (Italy).

Phương Thảo (theo Rolling Stone)