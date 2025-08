Bạn gái cũ nhiều năm rồi vẫn không buông tha chồng tôi

Chồng tôi bảo anh và bạn yêu thời sinh viên, không đi quá giới hạn, không lừa dối gì nhau, vậy mà mười mấy năm rồi bạn vẫn không dứt.

Tôi 31 tuổi, có chồng gần một năm, vợ chồng bằng tuổi, cùng quê và vào Sài Gòn học tập cũng như lập nghiệp hơn 10 năm. Trước đây, mặc dù ở cùng quê nhưng nhà cách nhau khá xa, khoảng 40 km nên sau khi vào đại học chúng tôi mới biết nhau qua mạng xã hội. Lúc đó chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, phần nữa vì nói chuyện không hợp nhau nên chỉ giữ ở mức like hoặc comment trên mạng xã hội để có tương tác. Ngoài đời chúng tôi chỉ gặp nhau một hai lần cùng các bạn khác nên lúc đó ấn tượng về đối phương của cả hai hoàn toàn không có gì đặc biệt.

Cùng thời điểm đó, tôi có một bạn cấp 3 học chung trường đại học nhưng khác ngành, trong một lần anh lên tham quan trường đại học của em (đi với nhiều bạn khác) có gặp bạn đó nên cũng giới thiệu và nói chuyện. Sinh viên chúng tôi dễ làm quen và nói chuyện, gặp bạn mới đều sẽ làm quen như vậy chứ không phải giới thiệu để yêu đương hay tán tỉnh. Anh và bạn đó lúc đấy nói chuyện khá hợp, có xin thông tin liên lạc của nhau. Sau đó một thời gian anh và bạn đó chính thức làm người yêu, nhưng tôi không biết điều này vì như đã nói, tôi không ấn tượng nhiều với anh nên không quan tâm lắm, kể cả bạn cấp 3 của tôi vì chúng tôi không thân nhau. Đương nhiên các bạn không hề công khai gì trên mạng xã hội nên tôi càng không biết. Sau đó vì lịch học quá bận và phải đi làm thêm nên chúng tôi không còn tương tác nhiều.

Tầm một năm sau tôi biết bạn cấp 3 của mình bị trầm cảm do việc học quá căng thẳng, tôi lại chẳng giúp gì được, lúc đó chúng tôi ở đầu năm 3 đại học. Qua một thời gian chúng tôi tốt nghiệp và ra trường đi làm, tôi chọn ở lại Sài Gòn còn bạn về quê. Sau ra trường khoảng một năm, tôi có cơ hội nói chuyện lại với anh, từ đó trò chuyện nhiều hơn và chia sẻ nhiều thứ. Sau 6 tháng nói chuyện, chúng tôi yêu nhau, thời điểm này tôi vẫn chưa biết anh và bạn cấp 3 của mình từng yêu nhau. Sau khi chúng tôi yêu nhau, anh công khai chuyện hai đứa trên mạng xã hội, câu chuyện bắt đầu từ đây.

Bạn cấp 3 của tôi thấy bài đăng đó, nhắn tin cho tôi bảo tôi là người thứ 3 xen vào mối quan hệ của họ. Đến lúc này tôi mới biết hai người từng yêu nhau, có xem lại hình cũ trên mạng xã hội, những tấm ảnh họ chụp chung nhưng là đi chơi với một nhóm bạn và hình này toàn được đăng trên trang cá nhân của người khác sau đó tag tên vào, trên trang chính của hai người đều không hề đăng gì về đối phương. Nếu lúc trước tôi để ý nhiều hơn, đọc comment thì có lẽ sẽ biết được nhưng thực sự tôi không có thời gian và cũng không hề quan tâm tới họ. Khi tôi hỏi nếu còn yêu sao không quay lại, bạn đó nói rằng do khoảng cách xa và cả hai không hợp. Vậy tôi không rõ mình là người thứ 3 ở chỗ nào khi vài năm sau chúng tôi mới yêu nhau và hai người họ chia tay không phải do nguyên nhân từ tôi. Bạn đó nói do yêu tôi nên anh mới không quay lại với bạn; nếu không yêu ai thì anh sẽ quay lại với bạn, vấn đề là cần thời gian để anh suy nghĩ.

Hàng loạt những lập luận phi logic khác mà tôi không thể suy nghĩ tới. Sau đó tôi không muốn tranh luận với bạn nữa nên để anh giải quyết. Anh cũng nói rõ ràng với bạn và cũng không hề muốn tiếp tục do đã hết tình cảm, đương nhiên bạn đó hoàn toàn không đồng ý và quyết tâm muốn giành lại anh tới cùng. Anh hết cách đành xóa trang cá nhân, đổi số điện thoại và zalo để không bị làm phiền. Sau đó vài tháng, bạn đó vẫn nhắn tin cho tôi về việc này, tôi không trả lời vì cảm thấy bạn có vấn đề tâm lý, tốt nhất mình không đôi co nhưng cảm thấy quá mệt mỏi. Hơn nữa thời gian đó tôi và anh đều khó khăn trong công việc nên cả hai quyết định dừng lại.

Chúng tôi dừng lại trong hòa bình, qua mấy năm sau vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm. Trong mấy năm này thì bạn cấp 3 của tôi cũng không làm phiền gì thêm, im lặng trên mạng xã hội. Sau khoảng 5 năm, tôi và anh quay lại, anh là người chủ động vì còn nhiều tình cảm. Lúc này chúng tôi đã trưởng thành khá nhiều, mấy năm qua cũng có nhiều va vấp. Chúng tôi trân trọng vì sự chân thành và cảm giác an toàn khi ở bên nhau. Cuối năm 2024, chúng tôi làm đám cưới, cuộc sống hai đứa khá hạnh phúc cho đến tháng vừa rồi, bạn cấp 3 của tôi lại nhắn tin cho anh, nói là muốn đăng hình cũ của hai người lên mạng xã hội, dù trên trang mới của chồng đã để tình trạng "đã kết hôn". Lần đầu tôi khuyên chồng nên bỏ qua, đừng bận tâm tới bạn đó, nhưng vài ngày sau bạn này lại tiếp tục nói muốn cưới anh. Tôi thật sự không hiểu bạn đó muốn gì, tại sao cứ mãi làm phiền chồng em?

Tôi muốn hỏi các bạn: Đối với bạn bè không thân thiết như vậy, việc tôi yêu người yêu cũ của bạn có sai hay không? Tôi và chồng nên giải quyết chuyện này như thế nào? Vợ chồng tôi đều không phải người thích cãi nhau, cũng không muốn làm tổn thương bạn đó. Chồng tôi bảo anh và bạn đó yêu nhau thời sinh viên, không có gì quá đặc biệt, chỉ nhắn tin gọi điện, có thời gian sẽ đi chơi chung các chỗ trong thành phố, không đi quá giới hạn, cũng không lừa dối gì nhau. Cảm ơn các bạn đã đọc bài của tôi.

Hoàng Quyên