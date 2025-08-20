Bạn gái cũ chia tay vì muốn thoát khỏi cái bóng của Kyrgios

Sau khi chia tay Nick Kyrgios, Costeen Hatzi nói rằng mong muốn tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân là nguyên nhân khiến cuộc tình kết thúc.

"Tôi muốn phát triển và mở rộng công việc kinh doanh. Tôi có nhiều thời gian tập trung vào sự nghiệp của mình trong ngành thời trang, làm đẹp và sáng tạo nội dung", Hatzi nói với tờ News Corp hôm 17/8. "Mục tiêu lớn của tôi là xây dựng một thương hiệu dễ tiếp cận, truyền cảm hứng và định hướng nhiều phong cách khác nhau cho phụ nữ".

Hatzi, từng tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất, là KOL tại Australia với hơn 174.000 người theo dõi riêng trên Instagram. Cô và Kyrgios bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2021. Kể từ đó, Hatzi thường xuyên xuất hiện trên khán đài ở các giải đấu Kyrgios tranh tài. Cô cũng nổi tiếng hơn, nhờ tư cách bạn gái của tay vợt được yêu thích tại Australia.

Kyrgios (phải) và Hatzi trong buổi công chiếu phim Break Point của Netflix năm 2023. Ảnh: ATP

Không chỉ đồng hành cùng Kyrgios đi khắp thế giới với tư cách bạn gái đến cổ vũ, Hatzi còn giúp đỡ tay vợt sinh năm 1995 bằng nhiều việc làm khác phía sau hậu trường.

"Tôi dành tất cả thời gian cho anh ấy. Tôi đến các giải đấu, giúp anh ấy giặt đồ, nấu ăn... tất cả mọi việc", Hatzi nói thêm. "Tôi rất hạnh phúc, vì tôi yêu anh ấy. Mối quan hệ của chúng tôi rất tuyệt lúc đó. Tôi không tiếc nuối điều gì cả".

Tuy nhiên, đầu năm 2023, tương lai của cặp đôi này bị đặt dấu hỏi lớn khi Kyrgios tạm nghỉ thi đấu. Đến giữa năm 2024, Hatzi xác nhận chia tay "ngựa chứng" Australia. Cô nói rằng mình muốn phát triển sự nghiệp riêng và thoát khỏi cái bóng của Kyrgios.

"Tôi có tất cả thời gian cho bản thân. Dĩ nhiên có một chút trầm tư, nhưng cũng tràn đầy động lực. Tôi đã chuẩn bị tinh thần. Chia tay không phải cú sốc lớn với tôi", Hatzi chia sẻ. "Năm nay giống như một giai đoạn chuyển giao trong cuộc đời. Không phải ngày nào tôi cũng thấy hạnh phúc, song tôi đã học được cách nhìn cuộc sống tích cực hơn".

Kyrgios gặp nhiều chấn thương trong hai năm qua và không thi đấu nhiều. Mùa này, tay vợt 30 tuổi xuất hiện ở bốn giải đấu, ra sân năm lần và thắng một trận trước Mackenzie McDonald ở vòng một Miami Mở rộng hồi tháng Ba.

Kyrgios từng là tài năng trẻ được kỳ vọng vô địch Grand Slam, nhờ kỹ thuật và khả năng giao bóng. Thành tích tốt nhất của anh là vào chung kết Wimbledon 2022 - nơi anh thua Novak Djokovic. Anh có biệt danh "ngựa chứng" vì tính cách nổi loạn và có phần bất thường trên sân đấu và ngoài đời, thường xuyên gây ra những tranh cãi và các phát ngôn khó lường.

Vy Anh