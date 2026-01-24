Bạn gái chưa muốn cưới vì băn khoăn việc tôi có 3 cái răng giả

Tôi bảo nếu muốn yên tâm thì cùng đi khám tiền hôn nhân, em vẫn bảo chưa biết được, rất lo, không nghĩ được gì.

Tôi và em quen, yêu nhau đã 14 năm, trải qua rất nhiều buồn vui. Tình yêu tôi dành cho em không gì sánh bằng, em gần như là động lực để tôi cố gắng trong mọi việc. Trước Tết, bố và tôi đã sang nhà em thăm hỏi để hai gia đình biết chuyện. Khoảng hai tháng trước, tôi phát hiện em có những cuộc gọi với một người kéo dài 50–60 phút. Khi tôi hỏi, em bảo chỉ là bạn bình thường. Thời gian đó tôi làm việc ở Nhơn Trạch, giờ đã xin được việc về khu công nghệ cao. Công việc cũng ổn định nên tôi muốn xúc tiến chuyện hôn nhân; tuy nhiên em nói chưa sẵn sàng.

Cách đây hai tuần, một buổi chiều tôi hỏi em đã tan làm chưa, em bảo 17h mới được về. Hôm đó tôi bận, 20h mới về, mua ly sinh tố mang qua nhà mới biết em chưa về. Khi tôi quay về, gặp em đang được một người chạy xe theo dẫn về. Tôi hỏi, em bảo đi ăn với bạn, người kia ở gần nên dẫn về giúp. Hai ngày sau, buổi chiều tôi gọi điện hẹn tối ra chơi. Đến giờ hẹn, vẫn chưa thấy em về, tôi lại gặp người kia đi cùng em. Ngày hôm sau, tôi gặp riêng em và hỏi: "Em còn yêu anh không? Em có muốn tiếp tục với anh không", em trả lời là có. Tôi nói nếu còn muốn đến với nhau thì nên hạn chế liên lạc với người kia để tránh hiểu lầm. Tôi cũng nói nếu thực sự muốn tiến tới, cho tôi một ngày để sang thưa chuyện với gia đình. Em đồng ý, hẹn vào chủ nhật tuần sau. Đến thứ bảy, em lại nói tôi chỉ ra chơi thôi, đừng xin phép gia đình chuyện hôn nhân. Tôi bảo vẫn muốn ra xin phép gia đình.

Chủ nhật, tôi sang nhà thưa chuyện với bố mẹ và anh chị của em. Gia đình đều nói hai đứa quen biết, tìm hiểu, nếu hợp nhau người lớn sẽ bàn tiếp, còn nếu chưa cứ tìm hiểu thêm. Theo cảm nhận của tôi, gia đình em cũng có thiện cảm với tôi. Khi gia đình hỏi ý kiến em, em nói đang có một nỗi lo. Nỗi lo đó là tôi bị sâu răng và đã trồng ba chiếc răng giả. Em còn nói thêm lý do là quê tôi ở xa quá, cách nhà em gần 1.000 km, về sau lo ngại vấn đề đi lại.

Tôi trả lời rằng vấn đề răng miệng không ảnh hưởng đến con cái vì sâu răng không di truyền. Còn về khoảng cách xa, giờ phương tiện đi lại không khó khăn gì. Tôi thấy những lý do này khá vô lý. Tôi cũng đề nghị nếu em chưa yên tâm thì cả hai có thể cùng đi khám sức khỏe tổng quát để rõ ràng và an tâm hơn. Tôi hiền lành, ngoan ngoãn, không rượu chè, không thuốc lá, chẳng dính đến tệ nạn xã hội. Tôi khỏe mạnh bình thường, sở thích là đá bóng để rèn luyện sức khỏe. Tôi hỏi giờ em nghĩ thế nào, nếu muốn yên tâm đến với nhau thì đi khám rồi cưới sẽ hạnh phúc hơn, nếu cần suy nghĩ thì trong bao lâu. Em trả lời là không biết, hiện rất lo lắng và không nghĩ ra được điều gì.

Trong tuần sau đó, em chỉ bảo tôi ra nhà chơi, không còn đi dạo hay ăn uống như trước. Khi đi làm, em cũng không cho tôi đưa đón, nói muốn đi một mình để được tự do. Tôi hỏi còn yêu và thương tôi không, em bảo còn 80% yêu thương, 20% lo lắng, nhưng những gì diễn ra thực tế hoàn toàn trái ngược. Em chưa bao giờ dứt khoát về mối quan hệ này. Tôi không biết phải làm sao vì vẫn còn yêu em rất nhiều, còn bao nhiêu hẹn ước của hai đứa. Trong lòng tôi luôn phân vân, không biết nên tiếp tục hay dừng lại, mong được các bạn chia sẻ. Chân thành cảm ơn.

Nam Hải