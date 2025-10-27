Bạn gái chia tay vì thầy bói bảo sẽ hối hận suốt đời nếu lấy tôi

Tôi một lòng với em, chịu khó đi làm tích cóp để lo tương lai hai đứa, em như đâm vào tim tôi khiến tôi tổn thương sâu sắc.

Chúng tôi yêu nhau hơn hai năm, cùng đồng hành và muốn tính chuyện kết hôn. Không phải tình yêu sét đánh, cũng chẳng còn rực rỡ như thuở mới quen nhưng chúng tôi gắn bó thật lòng với nhau. Tôi luôn tin, khi hai người cùng cố gắng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua vì chẳng ai sinh ra đã hợp nhau 100% cả. Rồi chỉ sau một lần đi xem bói, mọi thứ bỗng trở nên mong manh đến lạ. Em kể rằng thầy bói nói chúng tôi "không hợp mệnh", "nếu cưới nhau sẽ khổ", thậm chí còn nhấn mạnh một câu khiến em sợ: "Người đàn ông này lấy về rồi sẽ khiến em hối hận suốt đời". Câu nói ấy như một nhát dao nhỏ găm vào tâm trí em, người vốn nhạy cảm và hay tin vào tâm linh.

Từ hôm đó, em trở nên lặng lẽ, tin nhắn thưa dần, giọng nói cũng dè dặt hơn. Tôi có linh cảm chẳng lành nên muốn gọi điện trò chuyện gắn kết, em không cho rằng đó là sự quan tâm, lại bảo phiền hà, có gì thì nhắn tin. Trái tim tôi lúc ấy như hẫng một nhịp. Tôi hỏi, em chỉ bảo: "Em sợ sau này sẽ khổ". Tôi biết, nỗi sợ ấy không đến từ trái tim em mà do những lời tiên đoán gieo vào lòng em với sự bất an và nghi ngờ. Chính vì tâm trạng đó nên mới khiến mối quan hệ của chúng tôi xấu dần, cả hai khủng hoảng niềm tin.

Tôi không trách em, cũng không trách thầy bói, có lẽ ai cũng có cách riêng để tìm sự yên tâm. Chỉ là tôi buồn, khi một tình yêu đang yên ổn, dù có những lúc giận hờn, khúc mắc, cãi nhau... nhưng em lại bị lay động bởi vài câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt. Tôi vẫn cố gắng nói, chứng minh bằng hành động rằng tình cảm này đủ chân thành để vượt qua mọi "mệnh số", tất cả là do chúng mình. Em lại có niềm tin quá lớn vào thầy bói. Khi niềm tin của một người đã bị bóp méo, mọi nỗ lực của tôi đều trở nên vô nghĩa.

Tình yêu của chúng tôi dần bị lấn át bởi nỗi lo mơ hồ, rằng tương lai sẽ như lời ai đó phán, không phải do chính hai người nắm giữ. Em dừng liên lạc với tôi rồi, tôi mệt mỏi và bất lực. Trong những lúc khúc mắc, chúng tôi nên ngồi lại với nhau để điều chỉnh cách yêu, cách xử lý sao cho hợp lý nhưng em không làm thế. Tôi một lòng chung thủy với em, chịu khó đi làm tích cóp để lo cho tương lai hai đứa, còn em như đâm một nhát vào tim khiến tôi tổn thương sâu sắc. Tôi tiếc vì cả hai chưa kịp cùng nhau xây dựng hôn nhân, phải làm sao đây?

Duyên Hà