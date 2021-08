Bạn gái chia tay vì không có cảm xúc khi bên tôi

Tôi 27 tuổi, bạn gái hơn một tuổi. Chúng tôi khác quê nhưng đều sinh sống và làm việc ở Hà Nội, dự tính cuối năm về một nhà.

Tôi đang sống cùng gia đình có bố mẹ và chị gái, làm việc cho một công ty thiết kế và có thêm nghề tay trái. Trước đó tôi làm việc cho một công ty xây dựng nhưng bạn gái nói không muốn sau này xa chồng nên tôi quyết định xin nghỉ để chuyển sang làm cho công ty hiện tại. Do chưa có nhiều kinh nghiệm và nghề tay trái bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên thu nhập hiện tại của tôi chưa cao, có điều tôi tin bản thân cố gắng hết mình thì sau này sẽ có nguồn thu nhập tốt.

Bạn gái đang ở trọ, làm việc cho một công ty bất động sản. Hai đứa gần nhau nên mỗi tuần tôi sang ở phòng em 1-2 hôm, còn lại đa số buổi tối sang chơi. Mỗi lần sang tôi luôn chủ động mua đồ ăn, phụ giúp em giặt giũ quần áo, bóp tay bóp chân cho em. Những ngày lễ tết hay dịp đặc biệt tôi luôn cố gắng mua một bó hoa hay món quà tặng em, buổi sáng tranh thủ nấu cơm cho em mang đi ăn trưa. Em có hoàn cảnh gia đình hơi đặc biệt và lộn xộn, vì thế tôi càng yêu thương em nhiều, mong sẽ bù đắp được phần nào cho người mình yêu.

Tôi hiền lành, sống nội tâm, không bài bạc, thuốc lá đôi khi có, đi nhậu với bạn bè một tháng vài bữa, đi làm xong chủ yếu về nhà hoặc sang bên phòng bạn gái. Em xinh xắn, hoạt bát, khéo miệng nhưng lại thẳng tính, hay hành động theo cảm tính. Hôm trước em đòi chia tay vì nói ở bên tôi không có cảm xúc hay tình yêu gì. Em nói ai cũng mang cho em cảm xúc, riêng tôi thì không, ở bên tôi em áp lực và mệt mỏi. Đây là lần 3-4 em nói vậy rồi. Tôi tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Chưa bao giờ tôi đánh hay mắng chửi em, luôn quan tâm và ưu tiên em hàng đầu. Ngược lại tôi luôn bị em mắng chửi thậm tệ vì lý do rất phi lý, lúc do tôi hay nhíu lông mày, lúc do tôi hay ngáp vặt, lúc thì em cảm thấy mặt tôi xám xịt, khi sai gì đó em đổ tại tôi đi cùng khiến em đen đủi.

Có lúc tôi nói: "Em ăn tận hai gói mì à"? Em liền nghĩ tôi chê béo, ăn nhiều, vì thế đã đánh tôi rất đau, chửi tôi không ra gì, ném điện thoại vào tôi. Tôi không đánh lại, chỉ mắng để em hiểu. Em xin lỗi nhưng rồi chuyện lại đâu vào đấy. Tôi không trách gì cả, nghĩ ai cũng có tính xấu, bản thân cũng vậy, chỉ cần cùng nhau chấp nhận và sửa chữa để mọi thứ tốt lên là được. Tôi tự hỏi những điều mình làm cho bạn gái chẳng nhẽ không đem lại cảm xúc và tình yêu cho em sao?

Chúng tôi chia tay được hai ngày những tôi vẫn thắc mắc vậy rốt cuộc tình yêu, cảm xúc mà em cần là gì? Hay do khi yêu em quá yên bình? Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không? Xin cảm ơn.

Tiến

