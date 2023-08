Bạn gái Brad Pitt ăn vận phóng khoáng

Hồi tháng 3, cô ghi điểm bằng đầm đen xẻ ngực tại Lễ trao giải GEM thường niên lần thứ 21 do Jewellers of America tổ chức tại New York. Ảnh: Instar

Ines de Ramon hiện làm việc trong ngành kinh doanh trang sức. Cô là phó chủ tịch của công ty Anita Ko Jewelry từ tháng 1/2020. Người đẹp từng làm việc trong bộ phận trang sức tại nhà đấu giá Christie's và bốn năm trong bộ phận bán lẻ của công ty trang sức Thụy Sĩ De Grisogono. Trước khi hẹn hò Brad Pitt, cô yêu diễn viên Paul Wesley và ly hôn năm 2022.