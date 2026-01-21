Bạn gái bỏ, không nhà cửa, chẳng việc làm, tôi sống sao ở tuổi 24

Tôi đang cô đơn trống trải, không anh chị em bạn bè, lông bông ở chốn Sài thành, cảm thấy bế tắc.

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung. Tôi ước thời gian quay trở lại để sửa chữa những sai lầm đã gây ra. Ba mẹ kỳ vọng về tôi quá nhiều để giờ đây tôi chẳng làm được gì báo hiếu. Lúc trước tôi có tính đổ lỗi nên thất bại, đó là tính xấu mà tôi không thể vượt qua được.

Lúc còn là sinh viên, tôi quen một người con gái. Người đó rất xinh, lời ăn tiếng nói khéo léo, tính tình hiền lành, ngoan ngoãn. Trong thời gian đó, tôi không biết trân trọng tình yêu mình đang có, khi mâu thuẫn tôi có chửi em mấy câu. Nhìn em ấy khóc mà tôi cảm thấy tổn thương, càng yêu em nhiều hơn. Em quan tâm tôi rất nhiều, thế nhưng em cũng bỏ tôi mà đi. Tôi cảm thấy hối tiếc. Ba năm rồi tôi không quen một ai bởi hình bóng em cứ hiện lên trong đầu tôi như thời hai đứa còn ở bên nhau.

Từ ngày tôi chia tay với người yêu, hay đi nhậu với bạn bè, rồi dính vào cờ bạc, bỏ học. Tôi chưa bao giờ định hướng được tương lai, cứ ham chơi mãi. Những ngày tháng ăn chơi, tôi cũng làm được tiền nhưng không dư đồng nào. Bạn thân chửi tôi không biết tính toán, tôi chỉ biết im lặng. Giờ 24 tuổi, tôi không có gì trong tay, không công ăn việc làm, chẳng có chỗ ở. Phải làm sao để vực dậy cuộc sống? Mong được các bạn chia sẻ.

Duyên Hải