Bạn gái 'bắt cá hai tay' dù tôi dành nhiều tình cảm cho em

Tôi đã không quan tâm đến quá khứ mà dành tình cảm cho em, em lại đối xử thế khiến tôi quá thất vọng.

Tôi 40 tuổi, cái tuổi mà đa số các bạn gái đều đã yên bề gia thất hoặc đang lên kế hoạch cho một đám cưới trong mơ, còn tôi thì không. Tôi không có gì cả, không mơ hoặc không dám mơ. Quá khứ, hiện tại, tương lai đều là số không tròn trĩnh. Tôi sinh ra và lớn lên như bao người, quen một người mới được 3 tháng tìm hiểu.

Tôi thật lòng thương yêu, chăm sóc và lo lắng cho em và gia đình em. Em đồng ý quen tôi, trong khi đó lại quen thêm một người nữa mà tôi không hề biết. Sau đó em bảo không có cảm xúc nên đòi chia tay tôi. Đến khi tình cờ bắt gặp em lên một chiếc xe sang, tôi mới hiểu lý do.

Tôi giả vờ không biết, hỏi em thì em bảo đi thôi nôi, đi một mình. Đến khi tôi đưa hình ảnh ra, em mới nhận. Tôi phải làm sao khi thương em rất nhiều, trong khi em lại "bắt cá hai tay". Tôi biết em trước kia quen nhiều người, cũng bị người ta "bắt cá hai tay". Tại sao em lại làm vậy trong khi tôi một lòng một dạ. Tôi đã không quan tâm đến quá khứ mà dành tình cảm cho em, em lại đối xử thế khiến tôi quá thất vọng. Tôi tuyệt vọng khi đã đặt niềm tin và tình yêu vào em. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Hưng Nguyễn