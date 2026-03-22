Bán được nhà giá cao nhờ ChatGPT

MỹRobert Levine đã bán căn nhà của mình với giá cao hơn 100.000 USD so với ước tính chỉ trong 5 ngày, nhờ sự hỗ trợ toàn diện từ ChatGPT trong định giá, tiếp thị và lập kế hoạch.

Cuối năm ngoái, Robert Levine, 45 tuổi, CEO công ty tư vấn chiến lược ComOps, quyết định bán căn nhà mà gia đình ông đã sống 15 năm ở Cooper City, bang Florida.

Trên chuyến lái xe từ Florida đến North Carolina, ông nhờ vợ đặt câu hỏi cho ChatGPT về toàn bộ quy trình: liệu họ có thể tự bán nhà, lịch trình thực tế ra sao, và cách tối ưu giá bán. Ban đầu chỉ là trò giết thời gian, nhưng cuộc trò chuyện nhanh chóng trở thành hướng dẫn chi tiết cho toàn bộ quá trình.

ChatGPT đề xuất các bước chuẩn bị trước khi rao bán, từ sơn sửa, dọn dẹp, bố trí nội thất đến việc chọn thời điểm mở cửa xem nhà, đăng tin, chọn hình ảnh và viết mô tả chi tiết. Levine thực hiện từng gợi ý: cải tạo các khu vực theo hướng dẫn, sắp xếp chụp ảnh, đăng tin trên các nền tảng và tổ chức 15 buổi xem nhà, trong đó 1/3 khách nộp đề nghị mua.

Trong khi các công ty môi giới mà Levine từng liên hệ tỏ ra thiếu tự tin về mức giá và chiến lược tiếp thị, ChatGPT cung cấp một lộ trình rõ ràng. Nhờ đó, ông quyết định niêm yết ngôi nhà ở mức 954.800 USD. "Thậm chí nó giúp chúng tôi chú ý cả những chi tiết nhỏ mà tôi trước đây không nghĩ đến, như từng vết xước trên tường", Levine kể.

Dù thuê luật sư riêng cố vấn, Levine đánh giá công nghệ này đóng vai trò then chốt từ khâu định giá đến bán nhà. Kết quả, căn nhà được bán chỉ sau 5 ngày, với giá cao hơn 100.000 USD so với ước tính ban đầu của các đại lý bất động sản. "ChatGPT giúp chúng tôi tự tin hơn về mức giá mà thị trường đang hướng tới", ông nói.

Các công nghệ AI hiện nay đã tiến xa, có thể xử lý những công việc tưởng chừng phức tạp nhất, vượt cả giới hạn mà các chuyên gia toán học hay luật sư hàng đầu từng coi là rào cản. Không chỉ doanh nghiệp, người dân cũng dùng AI để hỗ trợ nhiều việc, từ bán nhà đến làm bài tập. Một số chuyên gia dự báo công nghệ này có thể thay đổi mạnh môi trường việc làm văn phòng, và ngay cả ngành bất động sản cũng khó tránh tác động.

Levine cho rằng ngay cả những người ít hiểu biết về công nghệ vẫn có thể áp dụng phương pháp này. Anh khuyên mọi người thử: ChatGPT không phải lập trình mà là một cuộc trò chuyện. Người bán vẫn cần trao đổi với chuyên gia bất động sản để đảm bảo đúng hướng.

Dù AI hỗ trợ hiệu quả, Levine nhận thấy hạn chế: anh phải tham gia mọi bước, nhắc AI khi cần, và thuê luật sư riêng để đảm bảo quy trình. AI không thể tổ chức buổi bán nhà hay dọn dẹp đồ đạc, nhưng công nghệ giúp người bán chủ động hơn, quan sát chi tiết hơn và tự tin hơn trong quyết định.

"AI không thay thế chuyên gia, nhưng giúp chúng ta đưa ra quyết định chính xác hơn", Levine nhận xét.

Ngọc Ngân (Theo Fortune)