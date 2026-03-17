Bạn đời tương lai ơi, em ở đây nè

Tuổi em không còn trẻ, cũng không quá lớn, không chắc chắn là thật sự trưởng thành nhưng đã đủ chín chắn để yêu thương một ai đó.

Em là gái miền Nam, sinh ra trong gia đình hai bên nội ngoại đều gia giáo nên anh an tâm. Học vấn cũng gọi là ổn áp: em tốt nghiệp từ một đại học top đầu và vừa xong thạc sĩ. Công việc hiện tại ổn định, thu nhập không quá cao nhưng đủ để không nợ nần và có thể tích lũy. Trên căn cước, tôn giáo em là không nhưng bên ngoài hướng Phật giáo. Em không yêu đương linh tinh, hướng đến những giá trị đạo đức cốt lõi để tối ngủ cho ngon. Em lành tính nhưng không nhu nhược, bao dung nhưng không dễ dãi bỏ qua. Nói chung em là người bình thường, có ưu điểm và chắc chắn cũng có vài cái... dở dở.

Em tìm người có tư duy ngang bằng, phẩm chất tương đồng, tam quan hợp nhau để cùng phát triển chứ không có nhu cầu về một mối quan hệ thoáng qua cho vui. Mong anh cao 1,7 m trở lên vì em thích nửa kia cao hơn mình một cái đầu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có thể "làm nóc" nhưng đừng ép buộc người khác phải phục tùng mình.

Anh đọc bài và thấy em cũng được được thì nhắn cho em nha, và anh cũng hãy được được để mình là của nhau nè.

