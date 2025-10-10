Bạn đời ơi, anh ở đâu

Mình thích kết bạn với người chân thành, tử tế, lịch sự, không mưu mô, không dối trá.

Xin chào quý độc giả của VnExpress, là độc giả thường xuyên của báo nên mỗi ngày mình đều lên trang để cập nhật tin tức và nghe tâm sự của mọi người, từ đó cũng tham khảo và rút ra nhiều bài học cho bản thân. Mới đọc tâm sự của một bạn nữ 35 tuổi chưa tìm được người phù hợp và phân vân liệu có hối hận khi sống độc thân cả đời, nghĩ đến bản thân cũng tầm này tuổi và chưa có người yêu, nhưng nghĩ cuộc sống độc thân mình đã 35 năm rồi, cũng đủ để hiểu nó thế nào. Nhưng 35 năm còn lại không muốn sống độc thân nữa, mình muốn tìm người bạn đời để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau hỗ trợ, đồng hành cùng nhau qua mọi thăng trầm của cuộc sống.

Mình ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, từng tốt nghiệp một trường đại học tại TP HCM, sau đó mình về quê để làm việc cho đến nay. Về ngoại hình, mình có chiều cao khiêm tốn 1m52, cân nặng tương đương chiều cao, da trắng, dễ nhìn, thường xuyên tập thể thao để giữ gìn sức khỏe. Mình thích đi bộ, trekking, du lịch, nói chung mình là người thích xê dịch, cảm thấy ngồi yên một chỗ không quen, phải đi lại mới thấy vui vẻ, khỏe mạnh. Về tính cách, mình là người hòa đồng, tính tình vui vẻ, điềm tĩnh, hiếm khi nổi nóng, sống chan hòa với mọi người xung quanh. Mình thẳng tính, dám hỏi những câu mà ít người dám hỏi, hay nói những câu hơi thẳng làm người khác mất hứng, nhưng mình cũng khá nhạy cảm, lịch sự, EQ cao nên được lòng những người xung quanh.

Mình thích kết bạn với người chân thành, tử tế, lịch sự, không mưu mô, không dối trá, những người bạn như vậy sẽ đem lại cảm giác thoải mái, an toàn khi ở bên. Mình là người hướng nội, truyền thống, thích những giá trị gia đình, thích nấu ăn ngon, chăm sóc nhà cửa gọn gàng, sống đơn giản không phô trương. Thời gian rảnh thì mình thường tập thể thao, nấu ăn, hoặc học thêm kỹ năng sống.

Đôi nét về bản thân như trên, bạn nam nào cảm thấy phù hợp thì mình làm quen nhé. Yêu cầu các bạn nghiêm túc, tuổi nhỏ hơn hoặc lớn hơn mình vài tuổi, siêng năng chịu khó làm ăn, hiền lành, cầu tiến, có trách nhiệm, yêu thương gia đình. Mình chưa kết hôn nên bạn cũng vậy nhé. Mình theo đạo, bạn nào ngại thì đừng gửi thư cho mình. Rất vui được làm quen và hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với mình, để mình sớm mở ra một chương mới của cuộc đời, không còn một mình nữa.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ