Bản đồ số giúp tìm đường trong Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Bản đồ số Digimap do kỹ sư Việt phát triển giúp người tham quan tìm nhanh đường đến gian hàng mong muốn trong không gian hơn 250.000 m2 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC.

"Với không gian rộng thế này, nếu không có bản đồ, chắc chắn dễ lạc hoặc mất thời gian đi loanh quanh đến địa chỉ mong muốn", Anh Tú, khách tham quan Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm, tại VEC chia sẻ trong ngày khai mạc 28/8.

Giải pháp được Anh Tú và nhiều người khác sử dụng là Digimap, nền tảng bản đồ chuyên cho các khu vực trong nhà, trong đó có phiên bản vec.digimap.ai dành riêng cho triển lãm tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC.

Ảnh chụp màn hình giao diện bản đồ VEC trong Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm.

Đây là bản đồ do các kỹ sư Việt phát triển, có thể truy cập qua website trên điện thoại và máy tính. Tại đây, hình ảnh đầu tiên xuất hiện là bản đồ trung tâm triển lãm với vị trí gian hàng, bao gồm cả khu vực trong nhà và ngoài trời, theo dạng 2D hoặc 3D đơn giản.

Tương tự các nền tảng bản đồ khác, người dùng có thể tìm đường bằng cách nhập điểm đến và điểm đi, thông qua việc gõ địa chỉ hoặc quét mã QR. Bản đồ sẽ đưa ra gợi ý đường đi ngắn nhất và ước tính thời gian dự kiến.

Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm với hơn 230 gian hàng trưng bày, được đánh giá là triển lãm "lớn chưa từng có" tại Việt Nam, được tổ chức trên không gian hơn 250.900 m2. Theo ông Trần Minh Long, CEO Digitran, đơn vị phát triển bản đồ, một trong những thách thức của việc lập bản đồ số trong các triển lãm là cần tìm đúng vị trí đến và đi, trong bối cảnh các giải pháp như GPS sẽ khó chính xác với gian hàng nhỏ và đặt trong nhà.

Để giải quyết bài toán đó, đơn vị phát triển cần tìm ra cách định vị khác, như xây dựng bộ dữ liệu về thông tin của gian hàng để người dùng có thể tìm khi gõ. Ngoài ra, ở một số vị trí nhất định trong triển lãm, họ sẽ đặt các mã QR. Người dùng mở website, quét mã là có thể tìm ra vị trí của mình trên bản đồ.

Ông Trần Minh Long, nhà phát triển bản đồ số trong nhà Digimap. Ảnh: Đào Hùng

Trước khi triển khai tại Việt Nam, nhà phát triển Digimap từng có kinh nghiệm thực hiện tại nhiều sự kiện quốc tế như Triển lãm quốc tế ngành khách sạn và dịch vụ ăn uống, Triển lãm quốc tế ngành thực phẩm và đồ uống, được tổ chức tại Nhật Bản.

Ngoài ra, một thách thức khác là thời gian. Ông Long cho biết một số dự án lớn trước đây, đơn vị thường mất 6 tháng để lập bản đồ. Trong khi với dự án ở VEC, thời gian hoàn thành được yêu cầu trong một tháng.

"Chúng tôi đã dành mọi nguồn lực để trong vòng một tháng có thể hoàn thành đúng tiến độ", ông nói. "Sản phẩm cũng giúp chứng minh với bạn bè quốc tế rằng người Việt Nam có thể triển khai được những dịch vụ số hóa, bao gồm cả công nghệ 3D để phục vụ tốt cho các ứng dụng chuyển đổi".

Theo ông Long, giải pháp bản đồ số trong nhà ở thị trường Việt Nam vẫn còn sơ khai, trong khi có thể mang đến nhiều lợi ích thiết thực, đặc biệt tại những không gian kín và lớn, như siêu thị, tòa nhà. "Việc có bản đồ số chính xác sẽ giúp cả địa điểm và người dùng thuận tiện, giảm thời gian lãng phí tương đối lớn", ông nói.

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" trưng bày các thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch. Sự kiện quy tụ nhiều hiện vật, hình ảnh giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành, 94 doanh nghiệp tư nhân, 12 doanh nghiệp nhà nước, với 230 gian hàng trưng bày trong nhà và ngoài trời.

Theo Anh Tú, bên cạnh những lợi ích về việc tìm đường, giải pháp bản đồ trong nhà như của Digimap còn một số vấn đề cần khắc phục, chẳng hạn việc không có lựa chọn tải về để xem offline; việc truy cập web đôi khi chậm do mạng quá tải, điều dễ xảy ra ở các triển lãm đông người.

Lưu Quý