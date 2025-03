Bạn diễn thấy Lưu Hiểu Khánh 'như thiếu nữ'

Diễn viên Trung Quốc Cảnh Đại Dũng nói tự nhiên và hòa hợp khi đóng cặp với nghệ sĩ Lưu Hiểu Khánh, người hơn anh 30 tuổi.

Phim ngắn Hôn nhân ngọt ngào tuổi 50 ra mắt ngày 28/2, minh tinh Lưu Hiểu Khánh, 75 tuổi, đóng bác sĩ tài hoa, nhân hậu Giang Nguyệt Cầm. Bà bị con dâu bắt nạt, sống trong sự ức hiếp nhiều năm. Khoảng 50 tuổi, Giang Nguyệt Cầm gặp Châu Chấn Hoa (Cảnh Đại Dũng đóng), ban đầu nghĩ anh là nhân viên xây dựng, sau đó biết sự thật Chấn Hoa là chủ tịch tập đoàn lớn mạnh. Chấn Hoa sau đó theo đuổi bác sĩ.

Bạn diễn kém tuổi thấy Lưu Hiểu Khánh diễn 'như thiếu nữ' Lưu Hiểu Khánh, Cảnh Đại Dũng trong "Hôn nhân ngọt ngào tuổi 50". Video: Douyin

Phim có các cảnh thể hiện diễn tiến tình cảm của nam nữ chính, như Giang Nguyệt Cầm lần đầu nép vào lòng Châu Chấn Hoa vì sợ sấm sét, Nguyệt Cầm bẽn lẽn, xấu hổ khi Chấn Hoa thổ lộ tình yêu.

Trên Ifeng, Cảnh Đại Dũng cho biết năm nay 45 tuổi, bởi trước đó một số nguồn tin viết anh 38 tuổi do diễn viên chưa cập nhật lại thông tin trên trang cá nhân, ngoại hình già so với tuổi thực. Còn Lưu Hiểu Khánh trẻ so với độ thất tuần. Cảnh Đại Dũng nói: "Chị ấy vẫn toát được vẻ trẻ trung như thiếu nữ. Quá trình làm việc, tôi có thể cảm nhận nét thiếu nữ của chị ấy ở ngữ khí và một số biểu cảm nhỏ".

Phim tổng cộng 57 tập, mỗi tập dưới ba phút, hướng đến đối tượng trung niên, thu hút hàng chục nghìn người xem ở ngày đầu ra mắt. Một bộ phận khán giả khen tác phẩm kịch tính, số khác nhận xét nội dung không mới, vẫn xoay quanh mô típ "tổng tài yêu phụ nữ nghèo". Đề tài này làm mưa làm gió mảng phim ngắn Trung Quốc từ năm ngoái.

Lưu Hiểu Khánh và Cảnh Đại Dũng. Ảnh: Douyin

Lưu Hiểu Khánh là nghệ sĩ huyền thoại của làng nghệ thuật Trung Quốc, nổi tiếng với Võ Tắc Thiên, Lửa thiêu cung A Phòng, Phượng hoàng lửa, Tiểu Hoa, Phù dung trấn. Những năm gần đây, bà đều đặn đóng phim điện ảnh, truyền hình, tham gia sự kiện.

Trong video trên trang cá nhân năm ngoái, nghệ sĩ nói độ tuổi 70 là giai đoạn dấn thân, bà không ngại thử sức lĩnh vực mới. Lưu Hiểu Khánh cho rằng bà vẫn đóng được mọi dạng nhân vật, trừ vai nam: "Bất kể nhỏ tuổi, gái trẻ hay nhiều tuổi, béo hay gầy, chỉ cần không lặp lại vai từng đóng, tôi đều thể hiện được". 50 năm hoạt động ở làng phim, tiêu chí quan trọng nhất của nghệ sĩ khi chọn kịch bản là tính cách nhân vật mới lạ. Bà không bận tâm các yếu tố tuổi tác, phản diện hay chính diện.

Như Anh