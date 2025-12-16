Bán đảo Sola - villa biệt lập mang dấu ấn Masterise Homes

Bán đảo Sola tại The Global City được Masterise Homes phát triển thành khu biệt lập hạng sang, nhấn mạnh năng lực thương hiệu, tiêu chuẩn quốc tế trong quy hoạch, thiết kế, vận hành.

Trong bối cảnh thị trường dịch chuyển mạnh về chuẩn sống cao cấp, giá trị của một dự án không chỉ đến từ kiến trúc hay không gian mà còn nằm ở năng lực và uy tín của nhà phát triển. Bán đảo Sola –khu villa compound duy nhất tại The Global City thể hiện rõ triết lý "thương hiệu quyết định giá trị", nơi từng chi tiết quy hoạch, thiết kế và vận hành được thực hiện theo tiêu chuẩn của Masterise Homes.

Tại Branded Living Summit 2025, ông Anthony Moulton - Nhà sáng lập Brand & Co, nhấn mạnh trong bất động sản cao cấp, thương hiệu không đơn thuần là yếu tố cộng thêm, mà là "tài sản chiến lược". Yếu tố này có thể mang lại tới 20% giá trị cho dự án, nếu thương hiệu đủ uy tín, năng lực thực thi để xây dựng "niềm tin có trọng lượng và bền vững cho khách hàng".

Phối cảnh các căn villa biệt lập tại Sola. Ảnh: Masterise Homes

Đại diện Masterise Homes cho biết đơn vị phát triển dựa trên việc xây dựng uy tín từ trải nghiệm của cư dân, với nhiều dự án vận hành ổn định như Masteri Centre Point, Lumière Boulevard, Lumière Riverside tại TP HCM hay Masteri West Heights và Masteri Waterfront tại Hà Nội. Đơn vị khẳng định không nhiều dự án tại Việt Nam hình thành được cộng đồng cư dân quốc tế văn minh, hiện đại trong thời gian ngắn. Điều này đến từ môi trường sống có chiều sâu và chất lượng tiện ích, dịch vụ được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

"Đến nay, sau hơn 1 thập kỷ phát triển, có thể khẳng định, uy tín thương hiệu của Masterise Homes được xây nên từ chính những trải nghiệm của cư dân, chứ không chỉ từ tuyên ngôn hay lời hứa thương hiệu", đại diện đơn vị nói.

Đơn vị này còn đưa tiêu chuẩn quốc tế vào vòng đời của mọi dự án, từ quy hoạch, thiết kế cảnh quan, cách tổ chức không gian sống đến các dịch vụ vận hành. Việc hợp tác cùng các tên tuổi như Marriott International, Elie Saab, Foster + Partners hay WATG thể hiện cam kết chất lượng cho các dự án Masterise Homes.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường cao cấp, Masterise Homes đưa toàn bộ hệ triết lý phát triển cao cấp vào bán đảo Sola - một trong hai phân khu villa compound hiếm hoi của thương hiệu bên cạnh The Rivus (khu dinh thự hàng hiệu Elie Saab duy nhất tại Việt Nam). Dự án Sola có vị trí ba mặt giáp sông, yêu cầu cao về năng lực quy hoạch và thiết kế. Nguyên tắc được đặt ra là tối ưu riêng tư nhưng vẫn giữ kết nối với nhịp sống quốc tế của The Global City.

"Chúng tôi đặt nguyên tắc khắt khe, đảm bảo mỗi đường nét không gian, mỗi trải nghiệm sống của cư dân đều đạt đến những tiêu chuẩn cao nhất, đáp ứng nhu cầu riêng tư tối ưu, nhưng vẫn kết nối dễ dàng với nhịp sống đô thị quốc tế hiện đại", đại diện nhà phát triển nói.

Phối cảnh các căn villa. Ảnh: Masterise Homes

Kiến trúc biệt thự được xây dựng như một "dòng chảy thị giác", trong đó khoảng lùi, tuyến phố, hướng gió và mảng xanh được tính toán kỹ nhằm tạo không gian kín đáo mà không tách biệt. Hệ cảnh quan gồm 5 công viên nội khu vận hành như chuỗi điểm chạm cảm xúc, đưa cư dân qua nhiều tầng trải nghiệm: tĩnh tại, vận động, thư giãn và kết nối cộng đồng.

Bán đảo Sola được hình thành như một cộng đồng giới hạn hơn 200 chủ nhân. Theo đơn vị, trong phân khúc hạng sang, chất lượng cộng đồng là yếu tố quyết định giá trị tài sản dài hạn. Sự đồng điệu về tiêu chuẩn sống, phong cách và kỳ vọng chất lượng giúp bảo chứng cho giá trị của toàn phân khu.

Một căn villa với không gian sống gần gũi thiên nhiên. Ảnh: Masterise Homes

Sola cũng thừa hưởng hạ tầng và tiện ích của The Global City - khu đô thị quốc tế đang hoàn thiện, nơi tiêu chuẩn vận hành, thiết kế và quy hoạch đều được đặt trên nền tảng ổn định dài hạn. Đây là lý do dự án được xem là điểm nhấn quan trọng trong chiến lược của Masterise Homes ở phân khúc thấp tầng hạng sang.

Hoài Phương