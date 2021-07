Bán đảo Bảo Ninh vào tầm ngắm nhà đầu tư địa ốc

Quảng BìnhQuỹ đất sạch cùng lợi thế vị trí giáp sông và biển giúp bất động sản khu vực này hút dòng vốn đầu tư bất động sản.

Giới chuyên gia nhận định, áp lực về quỹ đất sạch, vị trí, giá bán, dòng vốn đầu tư lớn... đang ảnh hưởng lớn việc giao dịch bất động sản ở những thị trường thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, TP HCM... Do đó, nhà đầu tư đang có xu thế dịch chuyển dòng tiền về các thị trường mới. Theo bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc bộ phận nghiên cứu CBRE Việt Nam, khả năng tăng trưởng về giá ở những thị trường mới sẽ tốt hơn so với những thị trường đã phát triển.

Một trong những thị trường mới nổi hiện nay là bán đảo Bảo Ninh - Quảng Bình. Nằm ở phía Đông sông Nhật Lệ, TP Đồng Hới, bán đảo Bảo Ninh có tổng diện tích khoảng 1.600 ha, trong đó khoảng 90 ha được quy hoạch phát triển đô thị, dịch vụ thương mại và công trình công cộng. Nơi đây giàu tiềm năng phát triển du lịch với lợi thế chạy dọc bờ biển lại có một mặt giáp sông. Bên kia sông là thành phố với trung tâm hành chính sầm uất, hoạt động kinh tế và giao thương sôi động.

Mũi Bán đảo Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Ảnh: MSH Group.

Nhiều chuyên gia cho rằng, Bảo Ninh lọt vào tầm ngắm của giới đầu tư do có nhiều nét tương đồng với Mỹ Khê và bán đảo Sơn Trà của Đà Nẵng. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái cho nhiều cảnh quan đặc sắc, cùng những cây cầu đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế - du lịch địa phương như cầu Nhật Lệ 1, 2 và tới đây là cầu Nhật Lệ 3.

Nhờ sở hữu quỹ đất dồi dào, chính sách thu hút đầu tư, giá đất khá mềm... Bảo Ninh ngày càng thu hút nhà đầu tư bất động sản. Bà Võ Phương Anh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh cho biết, cách đây nhiều năm, Bảo Ninh còn hoang sơ, nhưng hiện nay đã xuất hiện nhiều thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng trong nước và quốc tế. Trong tương lai, Bảo Ninh còn có quy hoạch xây dựng trường học, bệnh viện quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút những dự án đầu tư tầm cỡ.

Vị trí luôn là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của một dự án bất động sản. Bảo Ninh với những lợi thế về vị trí địa lý, hệ sinh thái thiên nhiên, du lịch độc đáo chính là bệ phóng cho các loại hình bất động sản phát triển.

Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình sẽ hình thành không gian đô thị với 6 phân vùng. Trong đó, phân vùng đô thị - nghỉ dưỡng sẽ hình thành tại khu vực Bảo Ninh - đô thị mới hòa hợp giữa nơi ở, làm việc và du lịch. Đây là nền tảng để Bảo Ninh phát triển những dự án bất động sản quy mô lớn và đa dạng phân khúc.

Bản đồ quy hoạch bán đảo Bảo Ninh với hàng loạt dự án ven biển. Ảnh: MSH Group.

Hiện, nơi đây quy tụ nhiều thương hiệu đầu tư bất động sản trong nước và quốc tế như dự án khu đô thị Bảo Ninh 2 của Công ty cổ phần xây dựng số 3 (Vinaconex 3), Dolce Pennisola Quảng Bình của Osen Juji, sân golf 36 hố Bảo Ninh, Trường Thịnh...

Một trong những dự án nổi bật là Nhật Lệ Riverside do Tập đoàn Trường Thịnh làm chủ đầu tư, với quy mô 37.750m2. Nằm trong khu nhà ở thương mại Mỹ Cảnh, dự án thu hút nhà đầu tư nhờ với pháp lý hoàn chỉnh, hướng sông, hướng sân golf, view bến du thuyền... Số lượng sản phẩm khan hiếm và chính sách ưu đãi về giá, ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 50% giá trị giao dịch, trả lãi 0 đồng trong 12 tháng đầu...là những yếu tố khiến Nhật Lệ Riverside tăng sức hút.

Nhật Lệ Riverside - khu biệt thự thương mại cao cấp tại bán đảo Bảo Ninh. Ảnh: MSH Group.

Với quy hoạch trở thành một khu biệt thự thương mại cao cấp, Nhật Lệ Riverside được kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt đô thị của Bảo Ninh, cũng như mở ra tương lai về một khu vực thương mại dịch vụ - du lịch sôi động, điểm đến hàng đầu khi tới du lịch Quảng Bình.

Tâm Anh