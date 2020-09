Bạn đã sẵn sàng làm chủ cuộc sống khát khao?

Có mục tiêu rõ ràng, can đảm vượt qua giới hạn bản thân, tự chủ về tài chính... sẽ giúp bạn biến giấc mơ đời mình thành sự thật.

Trong cuộc sống, ai cũng có đam mê và khát khao. Tuy nhiên, hành trình chinh phục ước mơ của mỗi người lại không giống nhau. Có người thuận buồm xuôi gió, số khác phải đi những bước gập ghềnh, nhiều rào cản hay vòng vèo.

Để chạm đến cuộc sống mà bạn mong chờ cần sự kết hợp của nhiều yếu tố. Dưới đây là một vài yếu tố quan trọng nhất.

Mục tiêu rõ ràng

Một trong những bí quyết của những người thành công là biết chính xác những gì mình muốn. Họ luôn đặt mục tiêu rất cụ thể, có những lộ trình dài hạn và ngắn hạn, phù hợp với các ưu tiên. Sau đó, họ sẽ tập trung thời gian, lên kế hoạch thực hiện và nỗ lực để đạt được.

Khi không có mục tiêu rõ ràng, bạn thường không quyết tâm, nên khả năng đạt được các kỳ vọng khó khả thi hơn.

Đặt mục tiêu rõ ràng giúp bạn dễ thành công. Ảnh minh hoạ: ShinhanBank.

Can đảm, vượt qua giới hạn an toàn của bản thân

Nếu chưa bắt tay làm, bạn đã nghĩ mình không làm được thì khả năng thất bại là rất cao.

Sự can đảm, dám chấp nhận thất bại là yếu tố quan trọng giúp bạn đi đến thành công sau này. Khi bắt đầu làm bất kỳ công việc gì, hãy nghĩ đến thành công, nhưng cũng nghĩ đến những rủi ro và dũng cảm đón nhận nó. Sai lầm bước đầu sẽ là nền tảng cho sự phát triển trong tương lai. Vượt qua giới hạn an toàn để thử thách bản thân chính là cách để mỗi chúng ta biết rõ được năng lực vốn có, từ đó tiếp tục trau dồi và phát triển, hướng đến mục tiêu hiện thực hóa đam mê.

Không ai khác ngoài chính bạn, phải can đảm bước ra khỏi giới hạn an toàn của bản thân, làm chủ cuộc sống để đạt được thành công.

Tự chủ tài chính

Tài chính là phương tiện quan trọng giúp chúng ta đạt được nhiều mơ ước và theo đuổi đam mê. Bạn muốn đi chu du khắp thế giới, học cao hơn, theo đuổi một nghiên cứu khoa học... nền tảng tài chính tốt sẽ giúp bạn tập trung cho đam mê.

Thực tế cho thấy, sự thiếu hụt về tài chính là trở ngại lớn nhất khiến nhiều bạn trẻ bở lỡ cơ hội trải nghiệm và hiện thực hóa ước mơ của chính mình. Do đó, làm chủ tài chính đồng nghĩa với việc bạn làm chủ được các kế hoạch và sẵn sàng theo đuổi cuộc sống bạn hằng mơ ước.

Nhằm truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực cho tinh thần vượt qua thử thách, chinh phục đam mê và làm chủ cuộc sống của người trẻ hiện đại, Ngân hàng Shinhan đưa ra thông điệp trong năm 2020 "Shinhan Bank - Manage your life, your way" (Cùng Ngân hàng Shinhan làm chủ cuộc sống bạn khát khao).

Trong suốt hơn 27 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Shinhan Bank nỗ lực cải tiến không ngừng để thích ứng và mang đến hàng triệu khách hàng các giải pháp tài chính phù hợp, được cá nhân hóa hiệu quả thông qua danh mục sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng.

Từ các sản phẩm vay đến các dòng sản phẩm thẻ đều được Shinhan Bank đầu tư nghiên cứu và thiết kế phù hợp theo nhu cầu cụ thể của các phân khúc khách hàng khác nhau. Với lãi suất ưu đãi cùng chính sách vay phù hợp, các dòng sản phẩm vay của Ngân hàng Shinhan đã và đang hỗ trợ khách hàng giải quyết các nhu cầu thiết yếu, từ vay mua nhà, mua xe đến vay tiêu dùng thường nhật. Tương tự, các sản phẩm thẻ cũng được phát triển các tính năng nổi bật, giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm, tiêu dùng chất lượng cho khách hàng.

Nhà băng còn chú trọng triển khai hệ thống ngân hàng số hiện đại (Mobile Banking SOL/Internet Banking) với tính năng bảo mật cùng nhiều tiện ích, gói trọn các giao dịch tài chính cơ bản trên nền tảng giao diện thân thiện.

Với những tiện ích mà các dòng sản phẩm, dịch vụ tài chính mang lại, ngân hàng cho biết luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ khách hàng chủ động tài chính, giúp mọi người từng bước hiện thực hoài bão lớn.

Mang đến cho khách hàng nền tảng ngân hàng số tiện lợi và bảo mật, Shinhan Bank nhận nhiều giải thưởng do tổ chức thẻ quốc tế Visa trao tặng; là "Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam 2020" của International Business Magazine; hai năm liên tiếp nhận giải "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" do HR Asia - Tạp chí nhân sự hàng đầu khu vực châu Á trao tặng.

Con đường giúp bạn làm chủ cuộc sống mà bạn khát khao

Diệp Chi