Bắn 'con nợ' để đòi tiền

Đồng NaiKhi đòi nợ không được, nhóm Nguyễn Mạnh Cường, 37 tuổi, đã dùng hung khí đánh, rút súng bắn trọng thương người vay.

Ngày 25/2, Công an Đồng Nai tạm giữ Nguyễn Mạnh Cường, 37 tuổi, về hành vi Cố ý gây thương tích; đồng thời kêu gọi những người liên quan là Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Văn Bình đến làm việc.

Nguyễn Mạnh Cường (phải) bị bắt giữ sau khi gây án. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra, Nguyễn Thanh Nam cho người đàn ông 53 tuổi ở phường Bình Phước vay 120 triệu đồng, nên người này rủ Cường và Nguyễn Văn Bình đi đòi.

Ngày 13/2, nhóm này đến nhà một người quen của con nợ tại thôn Cây Da, xã Phú Nghĩa để lấy tiền. Trong quá trình trao đổi qua lại, khi không đạt được thỏa thuận, Cường dùng bình xịt hơi cay đánh vào đầu nạn nhân gây thương tích.

Khi bị chống trả, Bình rút khẩu súng (công cụ hỗ trợ) bắn một phát rồi cả nhóm lên ôtô tẩu thoát. Nạn nhân được người thân đưa đi bệnh viện trong tình trạng bị thương khá nặng.

Sau nhiều ngày truy xét, cảnh sát bắt giữ Cường.

Phước Tuấn