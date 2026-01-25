Bạn có vượt qua thử thách này bằng cách di chuyển 1 que diêm?

Càng nhìn lâu, bạn sẽ càng nghi ngờ chính khả năng toán học của mình, dù trước đó từng rất tự tin.

Thoạt nhìn, phép tính trong bức ảnh này trông có vẻ "sai sai" một cách rất... hiển nhiên. Nhưng khoan vội lắc đầu, vì chỉ cần di chuyển đúng 1 que diêm, mọi thứ sẽ đảo chiều hoàn toàn. Đây là kiểu câu đố không cần công thức cao siêu, chỉ cần một chút tinh ý và một bộ não chịu khó suy nghĩ khác đi bình thường.

Có người nhìn ra đáp án trong vài giây, có người xoay ngang xoay dọc vẫn thấy... bất lực. Điều thú vị nằm ở chỗ: đáp án không hề đánh đố, chỉ là bạn có dám phá bỏ lối suy nghĩ quen thuộc hay không.

Hãy thử thách bản thân, cả hội bạn bè, xem ai là người "bật não" nhanh nhất. Biết đâu chỉ một que diêm nhỏ bé lại đủ khiến bạn phải trầm trồ vì sự thông minh của chính mình.

>> Xem đáp án

Mộc Trà