Bạn có thể di chuyển một que diêm để biến '13 - 2 = 16' thành đúng?

Lại tới giờ "xoay não nhẹ nhàng" với một màn đố que diêm kinh điển - thứ luôn khiến thiên hạ từ nghiêm túc hóa… ngây ngô.

Chỉ cần di chuyển 1 que diêm thôi là phép tính sai bét sẽ hóa đúng ngay lập tức. Nghe đơn giản nhưng yên tâm, vô là biết não mình đang "nghỉ phép" hay không! Đây là kiểu câu đố vừa đủ hack não để bạn thấy mình thông minh hơn 20% người, vừa đủ chill để khiến buổi chiều bớt buồn ngủ.

Cứ từ tốn, nhìn kỹ, nhích một que thôi - biết đâu bạn lại thành "thiên tài toán học bất đắc dĩ".

Lưu ý, người giải chỉ được phép di chuyển 1 que diêm, không vứt, bẻ gãy hay xếp chồng diêm lên nhau.

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

Mộc Trà