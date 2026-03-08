Bạn có sửa được phép tính "5 – 6 = 7" không?

Những que diêm nhỏ xíu tưởng như vô hại lại có thể "lật ngược thế cờ" chỉ trong một động tác nhỏ.

Nhìn vào bức hình này, nhiều người chắc sẽ bật cười vì phép tính trông... sai quá rõ ràng. "5 – 6 = 7" ư? Toán học chắc cũng phải "xin nghỉ phép" mất thôi! Nhưng đừng vội phán xét, bởi đây chính là một câu đố que diêm cực thú vị.

Chỉ cần di chuyển đúng 1 que diêm, phép tính tưởng chừng vô lý này sẽ ngay lập tức trở nên hoàn toàn chính xác. Nghe thì đơn giản, nhưng không ít người nhìn cả vài phút vẫn chưa nghĩ ra cách giải.

Đây là dạng câu đố vừa giải trí, vừa giúp bạn khởi động trí não sau những giờ làm việc căng thẳng. Có người nhìn ra ngay trong vài giây, nhưng cũng có người suy nghĩ mãi mới "à ha" vỡ lẽ.

Vậy thử thách dành cho bạn là: hãy di chuyển 1 que diêm để biến phép tính sai thành đúng. Bạn có tìm ra đáp án trước khi xem lời giải không?

