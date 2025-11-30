Bạn có giải được câu đố que diêm khó nhằn này không?

Chỉ một cú nhấc nhẹ, đặt đúng chỗ, và bạn sẽ trở thành "thánh giải đố" trong mắt bạn bè.

Đây là bức ảnh nhìn tưởng đơn giản mà lại đủ sức khiến bạn "đứng hình 5 giây". Một phép tính trông rất... sai nhưng chỉ cần di chuyển đúng 1 que diêm, cả thế giới toán học sẽ trở nên hợp lý ngay lập tức. Nghe thì dễ, làm thì hơi nhức não một xíu, kiểu như não biết mình đang bị thử thách nhưng vẫn phải giữ vẻ bình tĩnh.

Mỗi que diêm trong hình như đang cố tình "diễn sâu", tạo drama để bạn phải tập trung hết công lực quan sát. Dân trí đỉnh hay không là ở đây chứ đâu. Còn nếu chưa nghĩ ra thì cũng không sao, chill nhẹ, thả lỏng, biết đâu ý tưởng bật lên như que diêm bật lửa.

Một trò chơi nhỏ nhưng đủ làm cả ngày bạn vui hơn!

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

>> Xem đáp án

Mộc Trà