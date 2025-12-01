Bắn chỉ thiên đe dọa, cướp tài sản của tình địch

TP HCMDo ghen tuông, Nguyễn Chí Tâm hẹn tình địch ra giải quyết rồi cùng đồng phạm nổ súng chỉ thiên, đe dọa cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân.

Ngày 1/12, Tâm, Lê Văn Cường và Phạm Ngọc Lung bị Công an TP HCM điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo hồ sơ, bực tức vì vợ có quan hệ tình cảm với anh An, Tâm hẹn người này ra nói chuyện. Khi đi, Tâm mang theo súng và rủ Cường, Lung với ý định đánh ghen.

Ngày 27/10/2024, nhóm Tâm đến điểm hẹn ở bờ sông Sài Gòn, phường An Phú Đông (quận 12 cũ). Vừa thấy anh An đi xe máy đến, cả nhóm lao vào tấn công khiến anh bỏ chạy.

Tâm rút súng bắn ba phát chỉ thiên rồi cùng Cường, Lung đi xe máy đuổi theo. Khi bắt kịp, họ đánh và đe dọa anh An, cướp xe máy và điện thoại. Cảnh sát tiếp nhận trình báo của nạn nhân và bắt nhóm này.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều tang vật, trong đó có xe mang số máy HC09E0045242; môtô Suzuki Xbike (biển số 59Z1-002.20, số máy F4A2106626, số khung RLSBF45R080100986) chưa xác định được chủ sở hữu.

Công an TP HCM đề nghị ai là chủ sở hữu hợp pháp các xe trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để phối hợp làm việc. Quá 30 ngày, nếu không ai đến nhận, cảnh sát sẽ xử lý theo quy định.

Nhật Vy

* Tên nạn nhân được thay đổi.