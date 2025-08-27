Bắn chết người trong lúc mang súng 'đi dạo'

Quảng TrịHồ Ngọc Văn nổ súng vào anh Hồ Văn Triều ngay khi vừa xảy ra mâu thuẫn trên đường.

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ hình sự Hồ Ngọc Văn, Hồ Văn Đan, Hồ Quang Đạt và Hồ Văn Phú, cùng trú tại xã Hiếu Giang, để điều tra về hành vi Giết người và Che giấu tội phạm.

Khẩu súng dùng bắn chết người bị thu giữ. Ảnh: Công an Quảng Trị

Khoảng 19h ngày 25/8, trước khi đi chơi tại quốc lộ 9, Đạt đưa một khẩu súng ngắn cho Văn. Nhóm 4 người đi hai xe máy đến thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp thì dừng lại bên lề đường để sử dụng điện thoại.

Lúc này nhóm gặp anh Hồ Văn Triều và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Anh Triều dùng mũ bảo hiểm đánh Văn. Để trả thù, Văn bắn anh này tử vong.

Sau gây án, Văn cùng đồng phạm trốn khỏi hiện trường và giấu hai xe máy vào lòng cống thoát nước. Phú mang súng đến giấu tại nhà một người dân trong thôn. Bốn người về nhà ngủ và bị bắt sau 4 tiếng.

Hiện, cảnh sát thu một khẩu súng ngắn, 5 viên đạn và một số tang vật liên quan.

Đắc Thành