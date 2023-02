Bắn chết con riêng của vợ

Đăk NôngÔng Nguyễn Văn Lộc, 65 tuổi, bắn vào đầu con riêng của vợ gây tử vong sau cuộc to tiếng tại bữa cơm rằm tháng Giêng.

Ngày 6/2, nghi can Lộc đang bị Công an tỉnh Đăk Nông tạm giữ về hành vi Giết người. Nạn nhân 36 tuổi, là cán bộ hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Tuy Đức, con riêng của vợ ông Lộc.

Tối 5/2, nạn nhân chở vợ và con đến nhà anh trai ăn cơm rằm tháng Giêng. Trong bữa ăn, hai cha con to tiếng về mâu thuẫn giữa ông Lộc và mẹ anh.

Nhà chức trách cáo buộc, ông Lộc bỏ về nhà cách khoảng 15 m lấy khẩu súng tự chế và quay lại bắn vào đầu nam công an 36 tuổi. Nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Hung khí ông Lộc dùng gây án. Ảnh: Ngọc Oanh

Tại hiện trường, cảnh sát thu một khẩu súng tự chế dài 1,09 m, một hộp đạn còn 8 viên chưa sử dụng. Tại nhà ông Lộc, 8 viên đạn và hai vỏ hộp đạn được tìm thấy.