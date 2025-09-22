Bắn chết 4 người sau mâu thuẫn vì chó

CampuchiaNghi phạm nổ súng vào gia đình 7 người ở tỉnh Kampot do tranh cãi sau vụ chó ăn vụng, khiến 4 người chết.

Truyền thông Campuchia cho biết sự việc xảy ra tối 20/9, khi sĩ quan quân đội Oum Vuthy nổ súng vào gia đình 7 người ở làng Srey Prey thuộc tỉnh Kampot, khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Giới chức Campuchia sau đó phát lệnh truy nã, treo thưởng 1.000 USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt được Vuthy, đồng thời kêu gọi nghi phạm ra đầu thú.

Cảnh sát tỉnh Kampot hôm nay thông báo đã bắt được nghi phạm, thêm rằng Vuthy đang đối mặt với cáo buộc giết người và sở hữu vũ khí trái phép.

Hiện trường vụ nổ súng ở tỉnh Kampot, Campuchia, tối 20/9. Ảnh: Khmer Times

Nguyên nhân dẫn đến thảm kịch được xác định là do mâu thuẫn sau khi một con chó ăn vụng.

Gia đình nạn nhân cho biết họ tụ tập ăn uống, nướng thịt vào tối 20/9 thì một con chó đen chạy đến cắp miếng cá nướng và bỏ chạy. Một người trong gia đình nạn nhân dùng dép ném đuổi con chó nhưng lại trúng vợ của Vuthy, dẫn đến cãi vã.

Vợ của Vuthy sau đó gọi điện cho chồng. Nghi phạm chạy xe máy đến hiện trường, nã 20 phát đạn bằng súng chưa rõ chủng loại và dẫn đến thương vong.

Đức Trung (Theo Khmer Times, CNC)