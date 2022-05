Bàn chải điện pin sáu tháng giá hai triệu đồng

U2S là model cao cấp nhất của thương hiệu thiết bị chăm sóc răng miệng Usmile. Sản phẩm gồm thân máy, cáp USB C và ba đầu bàn chải. Mức giá hai triệu đồng của sản phẩm cao hơn nhiều so với giá trung bình một triệu đồng của các thương hiệu bàn chải phổ thông hiện nay, nhưng vẫn rẻ hơn so các model từ thương hiệu nổi tiếng, như Oral B hay Sonicare.